Spierblessure maakt abrupt einde aan geweldig hockeyjaar van Lidewij Welten

"Alles wijst op een spierscheuring in de rechterhamstring", laat Den Bosch-coach Raoul Ehren weten. "Lidewij maakte in het tweede kwart een loopactie tussen twee speelsters van Laren, kreeg daarbij een licht duwtje en kon dat niet goed opvangen."

Welten schreeuwde het uit van de pijn, greep meteen naar haar pijnlijke rechterbeen en lag secondenlang op het kunstgras. Ze moest met ondersteuning van het veld worden begeleid en liep volgens Ehren maandagochtend nog steeds mank.

Botte pech

Ehren: "Dit is echt botte pech. Lidewij heeft nog nooit een spierblessure gehad. Vantevoren was er ook niets dat wees op een dergelijke blessure. Ik verwacht dat ze zes tot acht weken is uitgeschakeld. De eerste competitiehelft duurt nog tot 11 november, dus dat betekent dat ze sowieso niet meer voor ons in actie komt in de Hoofdklasse."

Lidewij Welten in actie tegen Hurley, eerder dit seizoen. (Foto: Orange Pictures)

Dinsdagochtend krijgt Ehren meer informatie over de kwetsuur van zijn sterspeelster, want dan wordt de definitieve diagnose gesteld en zal de aard en ernst van de blessure duidelijk zijn.

Mentale tik

De kans is groot dat Welten ook de strijd om de allerlaatste Champions Trophy aan zich voorbij moet laten gaan. De Oranje Dames zijn van 17 tot en met 25 november in China de grote favoriet voor de eindzege van het toernooi. De Champions Trophy verdwijnt van de hockeykalender en maakt volgend jaar plaats voor de nieuwe Hockey Pro League.

De blessure is een mentale tik voor Welten, die bezig was aan een geweldig hockeyjaar. Ze kampte in het voorjaar nog met een slepende achillespeesblessure, maar was eind april op tijd fit om met Den Bosch aan de play-offs om de landstitel deel te nemen. Daarin was ze tegen SCHC (halve finale) en Amsterdam (finale) dé grote uitblinker met vier doelpunten en tal van wervelende acties.

Wereldtitel

Na het winnen van de landstitel en de EHCC, de Europa Cup voor damesteams, kende Welten ook een onvergetelijke zomer met het Nederlands elftal. In Londen veroverde Oranje met overmacht de wereldtitel, mede dankzij vijf treffers van de ongrijpbare aanvaller.

Ook Krekelaar afwezig

Behalve Welten ontbrak afgelopen vrijdag en zondag ook Maartje Krekelaar in de selectie van Den Bosch. Ze was vorige week betrokken bij een aanrijding, waarbij ze in haar auto van achteren werd aangereden door een vrachtauto. Krekelaar liep geen verwondingen op, maar had wel flinke last van de klap.

Verder kan Den Bosch al langer niet beschikken over aanvoerder Marloes Keetels, die herstelt van een enkeloperatie.