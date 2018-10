Burgemeester roemt rol van hulpverleners bij spoordrama Oss: 'Ze hebben enorme bijdrage geleverd'

Buijs vertelt in haar toespraak hoe een man die op weg was naar zijn werk, over de spoorboom sprong om zich te ontfermen over de leidster en een kind. Een vrouw uit de buurt, een verpleegster, verleende eerste hulp terwijl haar man thuis lakens haalde voor de privacy van de slachtoffers. Een politieman die het ongeluk zag gebeuren, snelde meteen toe.

Uitgebreid staat de burgemeester in haar toespraak stil bij de rol van de hulpverleners, die dag en nacht voor de gemeenschap klaarstaan. Maar dit ongeluk gaat niemand in de koude kleren zitten, ook de hulpverleners niet.

Ervaren brandweermannen diep onder de indruk

Ze beschrijft hoe de eerste brandweerwagen ter plekke komt. “Sommige brandweerlieden hebben meer dan dertig jaar ervaring, maar dit ongeluk is anders. Ze zien de kinderen, vermannen zich en gaan aan de slag. De ambulance arriveert, de traumahelikopter wordt opgeroepen.”

Tranen

“Wat ze doen, doen ze professioneel. Maar daarmee schakelen ze hun mens zijn niet uit. Ik heb velen van hen gesproken de afgelopen weken. Ik zag de tranen achter hun ogen, hun onmacht en het verdriet om het ongeluk dat is gebeurd.”

De machinist, conducteur en collega’s zijn niet bij de samenkomst in Oss. Die is voor hen te emotioneel. “Zij leggen bloemen bij een monument in Utrecht, voor mensen die op het spoor zijn omgekomen. Mijn hart gaat uit naar alle machinisten en conducteurs, die onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden hun werk doen.”

Betrokkenheid

Het spoordrama heeft een diepe impact op ons hele land. De enorme bloemenzee, een spontane inzamelingsactie die ruim 250.000 euro opbracht en spandoeken in voetbalstadions waren daar het bewijs van.

Buijs: “De toevloed van goedheid was onvoorstelbaar. Op zo’n moment staan we samen en lijden we samen. We leven intens mee met de ouders en de familie. We hebben elkaar gevonden in ons verdriet, we hebben samen gestaan bij de herdenkingsplek, schouder aan schouder ongeacht leeftijd, geslacht of geloof. Samen met de hand voor de mond, met een traan op het gezicht. De tijd stond even stil.”

