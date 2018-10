Leidster Okido over 'inktzwarte dag': 'We kunnen alleen maar stil zijn door steun van ouders'

20 september, het was nota ben de 'dag van de leidster'. En juist op die dag moesten ze bij Okido horen dat een Stint van hun kinderdagverblijf betrokken was bij een ernstig ongeluk. "Ons gevoel zegt ons vooral dat we alles hadden willen geven, alles hadden willen zijn om te zorgen dat dit nooit was gebeurd", aldus de leidster.









"Ouders vertrouwen hun meest kostbare bezit aan ons toe, dat siert hun enorm." Maar op die 20 september ging het plots mis. "Allerlei gevoelens gaan door ons heen. Gevoelens van pijn, van gemis, om alles wat verloren ging." Ze richt zich daarbij ook op de ouders van de slachtoffers: "Voor wat we voelen voor de ouders van de vijf kinderen zijn moeilijk woorden te vinden. Dat we hun betrokkenheid voelen ondanks al hun verdriet, daar kunnen we alleen maar heel stil bij zijn."

Prachtig vak

In haar toespraak benadrukt ze ook dat de passie voor het 'prachtige vak' blijft. Na een week gesloten te zijn, wilden de werknemers weer voor de kinderen zorgen. "Ze misten de kinderen. Wilden met ze spelen en er voor ze zijn."

Ze roemt ook alle hartverwarmende reacties die zij en haar collega's kregen na het ongeluk. "Die doen ons oprecht veel goed. We hebben zoveel lieve post gekregen van collega's uit het hele land, zelfs helemaal uit Groningen."

Als laatste richt ze zich tot het kind en de leidster die het ongeluk overleefden, en die in het ziekenhuis liggen. "We hopen dat het goed met ze zal gaan."

Bekijk de samenkomst hieronder terug:













]]>