Man bewusteloos geslagen in Breda tijdens stapavond: 'Vertrouwen in de mensheid verloren'

BREDA - De politie is op zoek naar een meisje dat heeft gezien hoe een man in Breda bewusteloos werd geslagen. Begin mei van dit jaar sloeg een bekende van haar de jongen tegen de grond. In Bureau Brabant roept de politie het meisje op zich te melden.

"Je hebt alles gezien en je kent misschien de dader. Houd dat niet voor je, neem je verantwoordelijkheid en bel ons", vertelde de politie maandag in Bureau Brabant. Een bekende van het meisje sloeg de 27-jarige Bredanaar tijdens een stapavond tegen de grond.

Op camerabeelden is te zien hoe zij achter de dader aanrent, terwijl de jongen in de Vismarktstraat bewusteloos op de grond blijft liggen. Dat gebeurde allemaal in de nacht van 10 mei.

'Vertrouwen in mensheid verloren'

Het slachtoffer deed maandagavond in Bureau Brabant zijn verhaal over de avond. "Op mentaal vlak heb ik nog de meeste klachten. Ik heb een beetje vertrouwen in de mensheid verloren", vertelt hij.

De 27-jarige man had door de klap een zware hersenschudding, een snee in z'n ooglid en een opgezwollen kaak. "Het eerste moment dat ik echt weer bewust heb meegekregen, is in het ziekenhuis geweest toen ik in de CT-scan ben gegaan. Dat was een flinke periode later."

