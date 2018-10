Deel dit artikel:













Geen explosief gevonden in geparkeerde auto bij moskee en politiebureau Den Bosch, man opgepakt Een man werd maandagavond opgepakt die in deze donkere auto zat. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - In Den Bosch is maandagavond een man opgepakt, die mogelijk explosieven bij zich had. Hij zat in een geparkeerde auto, dicht bij het politiebureau en een moskee. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld, maar vond geen explosieven in de wagen van de verdachte.

De politie kreeg een tip binnen over de verdachte. In de Vogelstraat in Den Bosch hielden zij de 49-jarige man aan. Hij zat in een donkere Volkswagen Polo. De verdachte heeft geen vast woonadres. Hij zou met de tipgever hebben gesproken over het bezit van een explosief. Na onderzoek van de EOD bleken er geen explosieven in de auto aanwezig te zijn. De wagen stond tussen het politiebureau en de brandweerkazerne en tegenover de Moskee Arrahma geparkeerd. Verdachte opgepakt

De verdachte is opgepakt en zit vast. De politie gaat hem nog verder verhoren. De omgeving was enkele uren afgezet. Uit voorzorg waren de brandweerkazerne en een deel van het nabij gelegen politiebureau ontruimd. De auto van de man is maandagavond weggehaald.