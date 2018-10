Personeel investeert flink in ziekenhuis Bernhoven

UDEN - Ruim 1600 personeelsleden van ziekenhuis Bernhoven in Uden investeren in hun eigen ziekenhuis. De medewerkers hebben gekozen voor een bonus in de vorm van een obligatielening. Sommige personeelsleden hebben bovendien nog extra geïnvesteerd en samen 250.000 euro bij elkaar gelegd, maakte het ziekenhuis dinsdag bekend.

Financiële participatie van het personeel is uniek voor een Nederlands ziekenhuis. Het vergroot de betrokkenheid van de medewerkers en verstevigt hun relatie met het ziekenhuis, denkt de directie.

Obligatie van 100 euro

Tot en met 2022 hebben medewerkers ieder jaar recht op een obligatie van 100 euro. Het ziekenhuis keer jaarlijks 4 procent rente uit. Bernhoven telt in totaal 2300 personeelsleden.

Bernhoven had het liefst meteen aandelen uitgegeven maar een ziekenhuis mag op dit moment nog geen winst uitkeren. Zodra dat wel is toegestaan, worden de obligaties omgezet in aandelen met een dividenduitkering.

Bernhoven wil vanaf volgend jaar ook betrokkenen uit de regio de kans geven om te investeren in het ziekenhuis.

Verschil

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs. Simpel gezegd betekent dit dat je geld uitleent aan een onderneming, overheid of instelling. Over het bedrag dat je uitleent, krijg je rente. Bij een aandeel stel je jouw geld beschikbaar en word je in ruil daarvoor deels eigenaar van een bedrijf. Het is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.