Weer valt er een steenstrip van station Breda, NS plaatst houten poorten

BREDA - Bij station Breda zijn dinsdag aan de kant van de Belcrum houten overkappingen geplaatst om reizigers te beschermen tegen eventuele vallende steenstrips. Afgelopen weekend viel er opnieuw een steenstrip van het gebouw naar beneden. De NS laat dinsdag onderzoeken of er nog meer strips loszitten.

Het zijn geen echte stenen die vallen, maar decoratiemateriaal. De steenstrips zijn op het gebouw geplakt en zien eruit als stenen. "Er wordt nu door iemand op een hoogwerker aan alle steenstrips getrokken om te kijken of ze loslaten", vertelt woordvoerder Inge Rijgersberg van NS. Dit gebeurt alleen aan de noordkant van het station, richting de Belcrum.

Voor de ingang staan nu dus houten poorten met netten. "We nemen geen enkel risico", vertelt de NS-woordvoerder. "Een steenstrip bestaat uit een derde van een baksteen. Afgelopen weekend viel er een halve steenstrip. En dat baart ons natuurlijk zorgen, dus daarom zijn er nu houten overkappingen neergezet en doen we onderzoek."

Hekken tegen vallende strips

Het is zeker niet de eerste keer dat er steenstrips loslaten. Vorig jaar maart kwamen er ook al twee decoratiestrips naar beneden. Toen was dat het geval bij de fietsenstalling aan de centrumkant. "Er werd ons gezegd dat de strips aan de Belcrumkant niet los zouden laten, omdat hier een andere constructie voor was gebruikt", zegt ze. Dat bleek dus niet zo te zijn.

Tegen de vallende steenstrips aan de centrumkant werden hekken neergelegd. Hoe de strips konden loslaten, is toen nooit bekend geworden. Een definitieve oplossing is er voor beide kanten van het station nog niet. "De hekken aan de centrumkant is voor nu een structurele, tijdelijke oplossing. Maar die oplossing is niet heel wenselijk", aldus Rijgersberg. Aan de Belcrumkant komt op korte termijn waarschijnlijk een net te hangen.

Strak net

"Later zal er waarschijnlijk een op maat gemaakt net, strak tegen het plafond komen", legt ze uit. Maar voor het zo ver is, moet eerst nog met ProRail, de gemeente Breda en de ontwerper over die oplossing én de bijbehorende kosten, en wie die gaan betalen, gesproken worden.

Het nieuwe station in Breda werd in de zomer van 2016 opgeleverd, maar heeft sindsdien te kampen met meerdere problemen. Naast de loslatende strips, heeft het station last van lekkages en staan er meerdere winkelpanden leeg. Toch heeft NS geen spijt van het gebruik van de steenstrips. "We willen graag dat elk station uniek is. Als je iets nieuws bouwt dan ontkom je er niet aan dat je tegen bepaalde dingen aanloopt."