Jos de G. toch schuldig aan doodslag Nicole van den Hurk, veroordeeld tot 12 jaar cel

DEN BOSCH - Jos de G. (51) uit Helmond is schuldig bevonden aan het doden van Nicole van den Hurk uit Eindhoven. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag bepaald in het hoger beroep. Hij is ook opnieuw schuldig bevonden aan haar verkrachting. Het hof heeft hem een straf van twaalf jaar cel met aftrek van voorarrest opgelegd.

De G. werd in 2016 nog door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkrachten van Van den Hurk. Maar hij werd vrijgesproken van doodslag. Op het lichaam van Van den Hurk was namelijk een onbekend DNA-spoor gevonden. Daardoor zou het mogelijk zijn dat iemand anders haar had omgebracht, zo redeneerde de rechtbank. Maar het hof ziet dit dus anders. "Het gaat om heel weinig materiaal waarvan niet bekend is van wie het is, en zijn er tal van oorzaken te bedenken waardoor dit spoor op het lichaam van het meisje is terechtgekomen", zo leest de uitspraak.

"Het hof rekent het de man zwaar aan dat hij een 15-jarig meisje met een heel leven voor zich, heeft gedwongen tot seks en haar vervolgens heeft gedood. Nicole van den Hurk moet de laatste momenten van haar leven onvoorstelbaar bang zijn geweest", aldus het hof.

Twaalf jaar cel

De straf voor De G. valt met twaalf jaar iets lager uit dan de geëiste veertien jaar door het Openbaar Ministerie. Het hof zegt bij de straf rekening te hebben gehouden met vergelijkbare zaken en de overschrijding van de redelijke termijn voor een zaak.

Jos de G. was zelf niet aanwezig om de uitspraak te horen. De familie van Nicole van den Hurk, waaronder haar moeder Jolanda en vader Ad waren wel in de rechtszaal.

LEES OOK: Veertien jaar cel geëist tegen Jos de G. voor doodslag en verkrachting Nicole van den Hurk

'Heksenjacht'

Tijdens de vierdaagse behandeling van de zaak in augustus hield De G. vol dat hij niet schuldig is aan de dood van het meisje. Hij weigerde antwoord te geven op verschillende vragen en verweet justitie een 'heksenjacht'. Hij ontkende ook stellig dat hij verantwoordelijk is voor de verkrachting van Van den Hurk, waar hij eerder dus al wel voor werd veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie zei juist wettelijk bewezen te hebben dat De G. Nicole van den Hurk verkrachtte en doodde. Volgens Jan Hoekman, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, wezen alle bewijzen richting de 51-jarige Helmonder. Zo werd er een schaamhaar van De G. gevonden op de jas van het meisje. Ook werd zijn DNA gevonden in het lichaam van het slachtoffer.

Laatste mogelijkheid

Met de uitspraak komt er in principe een einde aan een van de meeste geruchtmakende zaken in de Brabantse geschiedenis. De G. heeft als laatste optie nog de mogelijkheid om binnen twee weken in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Hierbij zal alleen nog gekeken worden of er juridische fouten zijn gemaakt in het proces.