Bavaria groeit maar door en neemt bierhandelaar in speciaalbier over

Bavaria neemt een speciaalbier handelaar over om zo nog groter te groeien

EINDHOVEN - Bierbrouwer Bavaria uit Lieshout neemt bierhandelaar Bier&Co over. De bierbrouwer maakte de overname van de importeur van speciaalbier dinsdag bekend zonder financiële details te vermelden.

Swinkels Family Brewers, zoals bierbrouwer Bavaria sinds kort heet, wil met de aankoop verder groeien en met zijn bierportfolio op meer plaatsen lokale speciaalbieren aanbieden.



Bavaria nam eerder al de Belgische brouwerij Palm over en ging een samenwerking aan met het Spaanse Moritz om te groeien op de markt voor speciaalbieren. Door de overname van Bier&Co gaan per direct de leveringen aan de horeca via Bavaria.