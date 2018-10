Wordt Art Rooijakkers de vervanger van Twan Huys bij RTL Late Night? 'Daar gaat Twan!'

GELDROP - Sinds begin september is presentator Twan Huys het gezicht van televisieshow RTL Late Night. Maar wat nou als Twan iets verkeerds eet, geveld wordt door de griep of gewoon een dagje vrij wil? Nou, dan zou zomaar eens Art Rooijakkers uit Geldrop kunnen opduiken als zijn vervanger. Tenminste, tijdens de Coen en Sander Show op radio 538 had het daar alle schijn van. En zoals dat gaat, op Twitter vinden mensen daar wat van: "Daar gaat Twan!"





Wie is de Mol, de toekomstplannen van Art, van alles wordt met Rooijakkers besproken in de Coen en Sander Show. En dan is daar ineens de vraag over RTL Late Night: "Er moet toch een vervanger zijn, hebben ze je daar al voor gepolst?" Rooijakkers grijnst en zegt: "Nou, er wordt over van alles gesproken." Als wordt opgemerkt dat hij er rood van wordt en een politiek antwoord geeft, zegt de Geldropse presentator: "Er wordt volgens mij met heel veel mensen gesproken. Het is een nieuwe plek, weet ik veel met hoeveel mensen ze spreken."

'Waarom niet?'

Coen Swijnenberg van 538 gooit het over een andere boeg: "Het zou een hele logische keuze zijn." En daar kan Art zich wel in vinden: "Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja, waarom niet?" Later in het gesprek zegt hij: "Stel dat er een vervanger moet komen, ze hebben mijn nummer."

Niet iedereen hoopt dat zijn nummer ook daadwerkelijk gebeld wordt met de vraag: ga je op de stoel van Twan zitten. 'Haha, net zo'n kwal als Huys', reageert iemand. En ander zegt juist: '100 x liever Art'.