Nieky Holzken verkiest ONE Championship boven Glory: 'Veel zin om in Azië te gaan schitteren'

HELMOND - Nieky Holzken staat de komende twee jaar tien keer in de ring in Azië. De kickbokser uit Helmond tekent binnenkort een contract bij ONE Championship. Mogelijk staat hij in november al in de ring. "We zijn wedstrijdgericht aan het trainen, hij is er in ieder geval klaar voor en heeft er heel veel zin in", zegt trainer Sjef Weber.

Holzken had al in de ring kunnen staan in Azië, maar eerst moesten er zaken afgehandeld worden met kickboksorganisatie Glory. De 34-jarige Helmond kreeg maandag de papieren om definitief afscheid te nemen van de bond waar hij vijf jaar actief was. "Het was even wachten op Glory. Maar hij heeft zijn handtekening onder het contract gezet en het weer opgestuurd. Nu is het wachten op de definitieve toestemming en dan tekenen we een contract bij ONE Championship."

"We kregen deze kans aangeboden", vervolgt Weber. Er was een clausule in het contract met Glory, dat die organisatie altijd nog een beter of in ieder geval hetzelfde bod uit kon brengen. "Maar Nieky was eigenlijk ook wel uitgekeken. Dat heeft ook te maken met de aanbieding die ze eerder hebben gedaan. Hij mocht twee of drie wedstrijden per jaar vechten. Nu gaat hij een tweejarig contract tekenen en in die twee jaar gaat hij tien keer de ring in."

Azië

De overstap naar ONE Championship is geen stap terug, geeft Weber aan. "Het is niet dat je van Real Madrid naar Helmond Sport gaat. Je moet het meer zien als iemand die van Real Madrid naar FC Barcelona of Real Madrid gaat. Het is een grote kickboksorganisatie, ze hebben meer dan een miljard volgers. Dat kan ook een positief effect hebben op de socials van Nieky, dus ook voor zijn sponsoren. De organisatie wil in eerste instantie eerst Azië veroveren."

"Voor ons is dit een hele mooie uitdaging. In Amerika en Europa hebben we eigenlijk alles wel gehad, maar in Thailand zijn we nog nooit geweest om te vechten. Afgelopen weekend was er een wedstrijd, er zaten 40.000 man op de tribune. Nogal een verschil met de Johan Cruijff Arena, waar zo'n 15.000 toeschouwers waren. En weet je wat het is... Nieky is geen achttien meer. De grote baas van ONE Championship heeft hem ook iets beloofd na zijn carrière. Het is een multimiljonair die ook in de televisie- en filmwereld zit. God weet wat er nog uit gaat komen."

Bokscarrière

Voorlopig denkt Holzken echter niet aan iets anders dan wedstrijden. "Hij heeft er heel veel zin in om weer te gaan knokken. Geld is ook een reden om deze stap te maken, maar het is vooral heel belangrijk dat hij weer de drive heeft. Je moet er lol in hebben en dat heeft hij weer, hij kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging."

Verhuizen naar Azië is er niet bij. Holzken blijft gewoon in Nederland wonen. "Van de acht weken voorbereiding doen we er zes in Nederland. Dan gaan we naar Thailand, voor de laatste voorbereidingen. Om ook te wennen aan de warmte. En vanuit daar reizen we naar Singapore, Jakarta of waar we dan ook moeten vechten."

De ontwikkelingen hebben ook effect op de bokscarrière van Holzken. Hij kreeg een brief van de Nederlandse boksbond, dat zijn Benelux-titel op het spel moet worden gezet. "Het is de vraag of dat nu nog in ons straatje past. Bij Glory vochten we twee of drie keer in het jaar, dan was er ruimte om een partijtje te boksen. Maar met tien gevechten in twee jaar is er gewoon minder ruimte." En in alle eerlijkheid is er voor Holzken ook veel minder te verdienen in het boksen. "Om hetzelfde te krijgen voor één kickbokswedstrijd, moet hij vijf keer boksen. Dat zegt wel wat natuurlijk."