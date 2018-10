Deel dit artikel:













Slachtoffer dodelijk ongeluk op A2 bij Eindhoven is 50-jarige man uit Helmond Automobilist omgekomen bij ongeluk op A2. (Foto: Dave Hendriks/ SQ Vision)

EINDHOVEN - Op de A2 bij Eindhoven is dinsdagavond een 50-jarige man uit Helmond om het leven gekomen bij een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto. De bestuurder van de personenauto is overleden. De 24-jarige man uit Meijel die een van de vrachtwagens bestuurde, is aangehouden voor onderzoek.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt De Hogt. Een van de betrokken vrachtwagens vervoerde varkens. De dieren liepen na het ongeluk over de weg en zijn gevangen. De weg was tot middernacht afgesloten. Een van de vrachtwagens botste op een auto. Die auto botste vervolgens tegen een andere vrachtwagen. Het verkeer werd tijdens de afsluiting over de parallelbaan geleid. Dode varkens

Een aantal van de varkens die op de weg terechtkwamen, heeft dat niet overleefd. Bekijk de foto en lees verder. Automobilist omgekomen bij ongeluk op A2. (Foto: Dave Hendriks/ SQ Vision) Ook ongeluk de A67

Ook op A67 bij Eersel gebeurde een ongeluk waarbij een vrachtwagen achterop een auto reed. Dat gebeurde in de richting Eindhoven. De weg werd enige tijd afgesloten. Volgens een omstander vielen er twee gewonden. Er kwam een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. Het is onduidelijk of die een slachtoffer heeft moeten vervoeren.