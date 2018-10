Bondscoach Ronald Koeman positief over PSV'er Pablo Rosario: 'Hij laat het op ieder niveau zien'

ZEIST - Met de PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario en Ossenaar Arnaut 'Danjuma' Groeneveld heeft bondscoach Ronald Koeman vier niet eerder opgeroepen spelers bij het Nederlands elftal gehaald. Koeman was lovend over middenvelder Rosario, terwijl hij Bergwijn eigenlijk al veel eerder bij Oranje had willen zien.

"Je ziet dat hij op het middenveld bij PSV een dusdanige rol heeft, hij kan controlerend spelen. Maar het is ook goed dat hij vooruit wil spelen", zei Koeman dinsdag tijdens de persconferentie. En hij ziet het ook. Van dat soort spelers hou ik wel. Er zijn er genoeg die hem opzij- of terugleggen. Maar we hebben behoefte aan spelers die vooruit willen spelen. Hij heeft dat op ieder niveau laten zien."

'Extra complimentje'

Bergwijn zit ook voor het eerst bij de selectie van Oranje, vorige keer werd hij door Koeman niet opgeroepen zodat hij met Jong Oranje een belangrijke kwalificatiewedstrijd kon spelen. "Ik heb hem nog niet gesproken, ik laat hem even met rust. Kijk eerst maar even goed rond, pas je aan. Dan komt later het moment om te praten. Maar niet over het verleden, dat is intern besproken." Koeman had Bergwijn al eerder bij de groep willen hebben. "Eind vorig seizoen al, maar toen viel hij geblesseerd af."

Trainer Mark van Bommel noemde Bergwijn 'Europese top'. "Dat is voor rekening van Mark", zei Koeman met ee glimlach. "Maar het is duidelijk dat hij zich heel goed ontwikkelt. Europese top kan pas als je op iets langere basis wedstrijden in de Champions League speelt tegen dat soort tegenstanders. Als je dan echt het verschil maakt ben je Europese top. Maar het is de trainer, het kan ook zijn om hem een extra complimentje te geven."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Steven Bergwijn.

'Nieuwe uitdagingen'

Arnaut Danjuma Groeneveld mag zich misschien opmaken voor zijn debuut. Als hij tegen Duitsland minuten maakt, is de aanvaller die in Nigeria geboren is voor de rest van zijn voetballoopbaan in ieder geval international van Nederland. "Ik ga de komende dagen zien hoe hij zich staande weet te houden. Het kan zijn dat hij minuten gaat maken, dat is afhankelijk van de komende dagen."

Zelf is Groeneveld vooral trots dat hij opgeroepen is. De speler van Club Brugge hoopt zijn debuut te maken, maar kijkt ook verder dan de komende twee interlands. "Ik zoek elke keer nieuwe uitdagingen en daar is dit het goede voorbeeld van. Er staan twee mooie wedstrijden op het programma. Hopelijk zit ik hierna nog vaker bij de selectie van Oranje."

Afvallers

Denzel Dumfries was de meest opvallende naam in de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Duitsland en België. De rechtsback zat niet in de voorselectie. Koeman kan kort zijn over de selectie van de verdediger. "Vier debutanten is aan de ene kant veel. Maar ik kan niets doen aan het feit dat drie spelers die rechtsback kunnen spelen - Kenny Tete, Daryl Janmaat en Timothy Fosu-Mensah - afvallen door blessures. Dan ga je verder kijken."

Dumfries is in ieder geval blij met de oproep. En dat hij zich voor de eerste keer moet melden samen met andere debutanten Bergwijn en Rosario maakte het een stukje makkelijker.