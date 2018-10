Deel dit artikel:













249.661 euro opgehaald voor slachtoffers en nabestaanden van spoordrama Oss (Foto: Kevin Cordewener)

OSS - Er is in totaal 249.661 euro opgehaald voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama in Oss. Ruim 16.000 mensen hebben gedoneerd. Dat is woensdagmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Oss.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Het geld wordt beheerd door de Stichting Treinongeval Oss, die deze week is opgericht. De stichting zorgt ervoor dat het geld van de donaties op de juiste plek terecht komt. "Het is aan de nabestaanden waar het geld aan wordt besteed. We wachten hun wensen af en vullen die vervolgens in", legt Arno Smits van de stichting uit. Het totaalbedrag bestaat uit donaties die gedaan zijn bij de inzamelingsactie 'Slachtoffers Treinongeval Oss' van Nick Nietveld uit Almere, de Facebookactie 'Veiling voor de slachtoffers in Oss' en het contante geld uit de collectebus in de hal van het gemeentehuis. De teller stond na afloop van de doneeractie op 263.975 euro. Het uiteindelijke bedrag valt ruim 14.000 euro lager uit. Dit komt door de kosten die zijn gemaakt via de site waarmee het geld is ingezameld. De website Doneeractie.nl heeft Nietveld wel 60 procent korting gegeven. "Het geeft een heel warm gevoel dat iedereen zo meedenkt en meeleeft. Maar aan de andere kant had ik liever geen doneeractie opgezet, want dan was het niet gebeurd", aldus Nietveld. Samenkomst

Oss stond maandag tijdens een samenkomst in Theater De Lievekamp stil bij de slachtoffers van het spoordrama. Die samenkomst maakte indruk. Er waren toespraken van burgemeester Wobine Buijs, de directeur van basisschool De Korenaer en een leidster van Okido. Ceremoniemeester Gemma van Gaasbank sprak namens de getroffen families. Bekijk de samenkomst hieronder terug.