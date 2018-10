Darters Benito van de Pas en Jelle Klaasen blijven zakken op wereldranglijst

De Order of Merit wordt bepaald door het gewonnen prijzengeld over de afgelopen twee jaar. Benito van de Pas is na afgelopen weekend vier plaatsen gezakt. De darter uit Tilburg bereikte twee jaar geleden nog de kwartfinale van de World Grand Prix en verdiende daar toen ruim 17.000 euro mee. Dat bedrag valt nu weg en aangezien Van de Pas zich niet wist te plaatsen voor de World Grand Prix van 2018, kwam er geen geld bij en daalde hij naar plek 27.

Ook Jelle Klaasen blijft dalen op de wereldranglijst. De darter uit Alphen stond ruim een jaar geleden nog achtste, maar is intussen gezakt naar plek 21. Ook Klaasen deed niet mee aan de World Grand Prix. Het probleem van Klaasen en Van de Pas is op dit moment dat ze niet meer behoren tot de beste zestien spelers van de wereld en daardoor niet automatisch geplaatst zijn voor de grote televisietoernooien. Daardoor lopen beide darters veel prijzengeld mis.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Toernooizege

Het is lang geleden dat Van de Pas en Klaasen een PDC-toernooi wisten te winnen. De laatste winst van 'Big Ben' dateert van oktober 2016, toen Van de Pas in de Players Championship 20 de Engelsman Dave Chisnall versloeg. Voor de laatste toernooizege van Jelle Klaasen moeten we wat verder terug. 'The Cobra' versloeg in september 2015 landgenoot Raymond van Barneveld in de finale van de Players Championship 16 (6-4).

Michael van Gerwen verdiende in de afgelopen twee jaar 1.867.440 euro. Daarmee blijft hij de concurrentie ver voor. De nummer twee van de wereldranglijst, Peter Wright, verdiende 899.448 euro. Daarmee is de dominantie van Van Gerwen nog maar eens benadrukt. De darter uit Vlijmen kreeg de afgelopen weken wat kritiek, maar liet tijdens de World Grand Prix nogmaals zien de beste darter van de wereld te zijn.

BRABANTSE DARTERS OP DE ORDER OF MERIT

Michael van Gerwen (1) €1.867.440

Jelle Klaasen (21) €223.066

Benito van de Pas (27) €190.520

Mario Robbe (130) €6.587

WK Darts

Van de Pas en Klaasen hoeven zich (nog) geen zorgen te maken om hun deelname aan het WK. De beste 32 darters van de wereld zijn automatisch geplaatst voor de toernooi in Alexandra Palace.