Goed nieuws voor twee miljoen mensen: Deltawerken van het drinkwater opgeknapt

Het baggeren en herverdeling van de grond is nodig, omdat de kwaliteit van het water in de ondiepe gedeelten hard achteruit gaat. “In de ondiepe gedeelten komt er vooral in de zomer algengroei voor en daardoor gaat de waterkwaliteit achteruit”, zegt Daan Spitzers van het waterwinningsbedrijf. Het op de schop nemen van het bekken, dat al een halve eeuw in bedrijf is, kost miljoenen. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van waterbedrijf Evides

Heel veel water

30 miljoen kuub water zit er in spaarbekken De Gijster. “Genoeg om een periode van twee a drie maanden te overbruggen”, zegt Daan Spitzers. Tijdens het uitdiepen van het spaarbekken, dat met twee kraanschepen gebeurt, gaat de drinkwaterproductie ‘gewoon’ door. “De voorwaarde is dat er niet te veel vertroebeling in het water mag ontstaan, dus de Van den Herik Sliedrecht moet heel voorzichtig te werk gaan.”

Twee miljoen kuub grond wordt er tot eind 2019 verplaatst

Heel veel grond

Projectleider Marielle Cats is jaren bezig geweest met de voorbereiding van wat wij de Deltawerken van het drinkwater noemen. “Acht kilometer dijk ligt er rond De Gijster en er moet rond de twee miljoen kuub grond verzet worden. De eerste plannen om de Gijster aan te pakken dateren al uit 1999, toen werd er al nagedacht over de toekomst. Het verzetten van de grond is een enorme klus en moet gebeuren met de nodige voorzichtigheid.” De kwaliteit van het water in het spaarbekken wordt continue gevolgd. Zowel door computers als door het nemen van watermonsters ter plaatse.

Spaarbekken De Gijster werd in de jaren zeventig aangelegd in de Biesbosch

Spaarbekkens voor eeuwen

Bijna twee miljoen mensen in de regio Rijnmond en de provincie Zeeland zijn afhankelijk van water uit onze Biesbosch. Spaarbekken De Gijster is al 50 jaar in bedrijf. Hoe lang kan het spaarbekken nog mee, moet het nog mee? “Zeker nog vijftig jaar en waarschijnlijk eeuwen”, zegt Daan Spitzers. “Er zijn geen alternatieven en drinkwater blijft nodig.”