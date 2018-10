Brabant houdt intocht Sinterklaas traditioneel: geen roetveegpieten in grote steden

De discussie over het uiterlijk van de pieten is weer volop aan de gang. Bij de landelijke sinterklaasintocht in Zaanstad op 17 november doen roetveegpieten mee. Volgens organisator NTR zijn echter ook volledig zwarte pieten te zien. Dit zijn pieten die veel vaker door de schoorsteen zijn gegaan.

Omroep Brabant maakte een rondgang langs de acht grootste steden van Brabant. Daaruit blijkt dat zeven steden vasthouden aan traditionele pieten. Het comité in Tilburg heeft nog geen beslissing genomen.

Zwarte Pieten tijdens de intocht van Sinterklaas in Helmond in 2016.

Helmond

Lex Coolen is bestuurslid van de Stichting Sinterklaasstad Helmond. “We doen het zoals we altijd hebben gedaan. In Helmond hebben we traditionele pieten. Ze zijn heel donkerbruin om ze een wat vriendelijkere uitstraling te geven, maar het zijn gewoon zwarte pieten. Dat is hier nooit een discussie geweest.” Wel ontbreken de oorbellen en lippenstift.

Oss

Peter van Lieshout organiseert al 37 jaar de intocht in Oss. “Tien jaar geleden zijn we overgegaan naar een bruine piet. Zonder lippenstift en zonder oorbellen. Daar wijken we niet vanaf, dus bij ons zie je geen roetveegpieten of gekleurde pieten. Het is en blijft een kinderfeest.”

Roosendaal

Arjan den Ouden is voorzitter van het Sint Nicolaas Comité Roosendaal. “Hoe zag zwarte piet er vroeger uit? Zo ziet hij er dit jaar ook uit. Het is voor ons helemaal nooit een discussie geweest.”

Bergen op Zoom

“Wij hebben traditionele, donkerbruine pieten. Jaren geleden hebben we besloten dat we de traditie willen behouden. Er is geen discussie over een roetveegpiet geweest”, vertelt Daan Touw, voorzitter van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom.

“Overigens hebben de pieten geen rode lippen en oorringen en noemen we ze piet in plaats van zwarte piet. Maar dit komt omdat we bijvoorbeeld een hoofdpiet en zoekpiet hebben. Als er uit Bergen op Zoom klachten komen, moeten we het wel aanpassen. Maar die klachten zijn er nog niet geweest.”

Breda

“Pikzwart, geen twijfel”, aldus Ilona Goossens van het Sinterklaas Comité Breda. “We doen niet mee aan de discussie. Bij ons heten ze ook gewoon zwarte piet. Wij doen wat de mensen in Breda willen.”

Den Bosch

“Wij zullen, net als vorig jaar, gebruik maken van bruine pieten met gekleurde pruiken en gewone zwarte pruiken die variëren van krullend tot steil haar”, laat de Stichting Intocht Sint Nicolaas ’s-Hertogenbosch weten. “Er worden al jaren geen gouden oorbellen meer gedragen. In de stoet lopen wel kleurrijke bloemenmeisjes mee die bloemen uitdelen.”

Eindhoven

De pieten in Eindhoven zijn ook dit jaar donkerbruin. Er zullen geen roetveegpieten zijn, laat Leontine van Kollenburg van de Stichting Sint Nicolaas Eindhoven. “Er zijn ook geen klachten binnen gekomen over de donkerbruine pieten. Daarom zijn er geen roetveegpieten, al denken we er wel elk jaar over na.”

De pieten in Eindhoven hebben wel allemaal een eigen karakter en eigen namen. Zo zijn er K3-pieten, bakpieten en flowerpowerpieten. “Die hebben allemaal hun eigen pakje en accessoires. Alleen de pieten die pepernoten uitdelen, dragen een traditioneel pakje.”

Tilburg

Fernand Palmen, voorzitter van Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg, laat weten dat er nog geen beslissing is genomen.