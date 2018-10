Drugscriminaliteit, Redhead Day en design... Brabant heeft toeristen genoeg te bieden!

Met Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en de Efteling komen er nu al veel dagjesmensen naar Brabant. “Maar ze overnachten hier niet, want dat zogeheten ‘verblijftoerisme’ hebben we hier nog niet echt”, zegt Ko Koens, onderzoeker van Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV). “We zijn té goed verbonden met Amsterdam. Dus toeristen kunnen hier makkelijk een dagje komen en dan weer terug naar Amsterdam.”

Internationale levendigheid

Om mensen langer aan je te binden speelt vercommercialiseren een belangrijke rol. Den Bosch kan bijvoorbeeld best door gaan voor Klein Amsterdam. “En dan is Tilburg een soort Klein Rotterdam”, vindt Koens. Met industrieel erfgoed en het hergebruiken van locaties is het een rauwere stad die zich daarmee onderscheidt. “En de studenten brengen een internationale levendigheid met zich mee. Dat is ook altijd goed voor het toerisme.”

Redhead Day in Breda (foto: Karin Kamp)

Redhead Day

Breda heeft te maken concurrentie van grote steden Antwerpen en Rotterdam. “Om je te onderscheiden zou je daar van Redhead Day echt een groot internationaal evenement van kunnen maken. Dat is zo iets unieks. Net als het design- en innovatieve karakter van Eindhoven.”

Wat kan je nog meer doen om toeristen langer in Brabant te laten blijven? “Mensen willen een beleving”, vertelt Koens. “We reizen veel, hebben alle geijkte dingen, zoals een Eiffeltoren, al gezien. We willen nu het lokale gevoel hebben: we willen een tijdelijke inwoner zijn in plaats van toerist”, legt hij uit.

'Goed verhaal over iets lelijks'

Ook draait het volgens hem om ‘het verhaal’ dat je bij een toeristische plek te vertellen hebt. “Alles kan voor toeristen interessant zijn, als je er maar goed verhaal bij hebt”, zegt Koens. Dat kan ook bij de minder mooie kanten van een regio of stad. “Zoals daklozentours, maar bijvoorbeeld ook een tour over 'iets lelijks' als drugscriminaliteit. Want dat speelt ook gewoon een grote rol hier in Brabant. Maar waak dan wel voor sensatie en verheerlijking.”

Gedumpt drugsafval. Foto: archief

Brabant heeft genoeg te bieden en we zullen niet snel overspoeld raken met toeristen, zoals in Amsterdam. “Brabant heeft genoeg ruimte, maar je moet als stad of regio je wel afvragen ‘waarom willen we meer toeristen’ en ‘wat voor soort toeristen’”, zegt de onderzoeker. Hij adviseert om niet lukraak in te zetten op 'meer toerisme'.

En even zo belangrijk is, volgens hem, dat je ook de lokale bevolking betrekt bij je toerismeplannen. “Brabanders zijn trots op de provincie, zijn gastvrij en willen hun stad graag showen”, zegt Koens. Maar praat met ze als je plannen hebt om het toerisme aan te pakken. “Je moet er met z’n allen echt goed over nadenken, want als je hier op inzet moet je het wel in één keer goed doen.”