Hey toerist! Vergeet Amsterdam, hier in Brabant is het te doen!

Wij hebben op een rij gezet wat er voor toeristen zo ontzettend fijn is aan onze provincie.

Twee vliegvelden

Met twee ínternationale vliegvelden kunnen wij heel veel toeristen ontvangen. Je zou het bijna vergeten maar naast Eindhoven Airport hebben we natuurlijk Breda International Airport. We moeten toegeven: het loopt daar nog niet storm met de vliegtuigen vol toeristen. Maar dat is wat ons betreft slechts een kwestie van tijd.

Breda International Airport

Klein Amsterdam & Rotterdam

Wil je grachten en mooie, oude gebouwen zien? Dan hoef je echt niet per se naar Amsterdam. Den Bosch, ook wel klein Amsterdam, is dan een prima alternatief. “De stad is beloopbaar, heeft een eigen cultuur en natuurlijk de Bossche Bol”, prima punten volgens toerisme onderzoeker Ko Koens, van Breda University of Applied Sciences.

En noem je Den Bosch een soort klein Amsterdam, dan is Tilburg wat hem betreft Klein Rotterdam. “Dat is een rauwe stad met mooi industrieel erfgoed. Ook is het er levendig door alle studenten die er wonen.”

Files

Wil je als toerist extra lang van onze provincie genieten? Ga dan vooral met de auto. De files nemen toe, maar dat hoeft dus niet erg te zijn. Je hebt zo genoeg tijd om te genieten van de natuur tussen Tilburg en Eindhoven.

Met acht voetbalclubs is Brabant perfect voor een stadiontour, bijvoorbeeld bij FC Eindhoven

Voetbaltour

Met acht voetbalclubs is Brabant natuurlijk dé voetbalprovincie van ons land. We hebben dus acht fantastische stadions die de internationale voetballiefhebber echt gezien moet hebben. Vergeet de Johan Cruijff Arena en De Kuip: vanaf nu overspoelen de toeristen het Mandemakers Stadion (RKC), Jan Louwers Stadion (FC Eindhoven) of het Frans Heesenstadion (Top Oss)

Bavaria

Geen zin in de lange rijen bij de Heineken Experience in Amsterdam? Dat snappen we heel goed. Kom lekker naar Lieshout om bier te proeven bij Bavaria Biertour. En ze zijn al helemaal ingericht op internationale toeristen: de naam van de brouwer is sinds deze zomer Swinkels Family Brewers.

Bloemencorso’s

In Zundert en Valkenswaard weten ze wel dat de bloemencorso’s veel toeristen trekken. “Sommige mensen doen er laatdunkend over, maar wij moeten er eigenlijk met een nieuwe bril naar kijken. Voor ons is het iets normaals, maar toeristen vinden dit echt geweldig”, zegt Koens.

Feestjes en drugs

Brabant is natuurlijk dé festivalprovincie van het land. Daarnaast zijn we ook de plek waar veel drugs gemaakt wordt. Dus wil je feesten, al dan niet met genotsmiddelen, kom lekker naar ons.

Lady in blue (foto: Karin Kamp)

Carnaval

Over feesten gesproken: ons feest is natuurlijk carnaval. We zijn er goed in en zijn er maar wat trots op dat we dit elk jaar weer mogen vieren.