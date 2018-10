Best tijdelijk omgetoverd tot Lourdes: 'Protest tegen vertrutting'

Daarmee keren de bewoners zich tegen een besluit dat de gemeenteraad afgelopen maandag nam over het verlagen van het maximale geluidsniveau bij evenementen. Per 1 november geldt er in plaats van 80 decibel, nog maar 75. "Dan is een evenement niet leuk meer", zegt Patrick Claus, namens de actiegroep van bewoners. Hij en een aantal andere bewoners en organisatoren vinden het niet meer te doen om zo bijvoorbeeld de jaarlijkse zomerfeesten te organiseren.

Andere locatie

"Die evenementen horen op het dorpsplein midden in het dorp. Nu overwegen we een andere locatie buiten het centrum", zegt Claus verontwaardigd. "En dat terwijl er wel 1.500 mensen op zo'n feestdag komen." Op de Facebookpagina van de zogeheten Zomerfeesten Op Z'n Best staat al een poll met mogelijk nieuwe locaties.

En dat geldt niet alleen voor de zomerfeesten. "Er wordt veel georganiseerd", vindt Claus. "Ondernemers steken hun nek daarvoor uit en zijn soms jaren bezig met het neerzetten van leuke evenementen voor Bestenaren. Dat begint zijn vruchten nu af te werpen in de komst van mensen, allemaal mensen die plezier hebben. Dat wordt ze afgepakt."

Nieuw protest volgt

Om de onvrede te laten blijken hebben bewoners de plaatsnaambordjes veranderd. Een slogan dat de gemeente gebruikt is Bruisend Best, de 'boze bewoners' vinden de plaats op Lourdes gaat lijken, een bedevaartsoord in Frankrijk. Woensdagavond waren de borden weer de oude. Maar de actievoerders laten het er niet bij zitten. Bij de volgende raadsvergadering op 22 oktober wordt een protest voorbereid.

De gemeente kwam tot het besluit om de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen vanwege klachten van omwonenden rondom het Dorpsplein. Zij hadden overigens ingezet op een maximaal geluidsniveau van 50 decibel.