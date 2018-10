Deel dit artikel:













Groot vat met drugsafval ligt te lekken in Hoogerheide: 'Scholieren fietsen hierlangs naar school' Foto: Erik de Jonge

HOOGERHEIDE - Aan de Lange Steen in Hoogerheide is donderdagochtend een vat met een inhoud van 750 liter gedumpt. Vermoedelijk zat er drugsafval in. Uit dat vat is 10 tot 20 liter vloeistof gelopen. De bodem is daardoor flink verontreinigd geraakt.

Geschreven door Corné Verschuren

Een vrouw die haar hond aan het uitlaten was, vond rond kwart voor acht het vat en rook een scherpe chemische lucht. Ze waarschuwde meteen boswachter Erik de Jonge. "Veel scholieren fietsen hierlangs naar school en dat maakte het juist gevaarlijk. Het vat was voor een deel leeggelopen. Behalve de sterke chemische lucht kan de vloeistof bij opspatten ook nog brandwonden veroorzaken." De gemeente zette de directe omgeving af, zodat er geen gevaar voor voorbijgangers kon zijn. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de vloeistof en het vat op. Ook de vervuilde grond wordt afgevoerd. Op Twitter spreekt De Jonge van een 'smerige dumping'. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het vat en naar de dumpers. Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht gaf een schriftelijke reactie : “Dit bevestigt dat wij samen met de buurgemeenten prioriteit moeten geven aan ondermijning in ons buitengebied. Tot nu zijn vooral buurgemeenten slachtoffer geweest. Criminelen houden zich echt niet aan gemeentegrenzen. Nu is Woensdrecht aan de beurt. Onze inzet is dat de pakkans wordt vergroot en dat de criminelen niet zo maar vrijuit gaan."



Narcosstaat Brabant

In Brabant vinden de laatste tijd meerdere dumpingen van drugsafval plaats. Woensdagavond vond een voorbijganger twee vaten op een bedrijfsterrein aan de Moervaart in Bergen op Zoom. De vaten waren gesloten en zijn door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.



In Lage Zwaluwe werd woensdagavond bovendien een groot drugslab ontdekt. Afgelopen weekend brandde een vrachtwagen vol drugsafval af midden in een woonwijk in Eindhoven.