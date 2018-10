Michael van Gerwen denkt critici de mond te hebben gesnoerd: ‘Weet dat ik beter ben dan iedereen'

Michael van Gerwen in actie in Melbourne. Foto: PDC/Ian Curry

VLIJMEN - Michael van Gerwen, de beste darter van de wereld, stond de laatste weken meer onder druk door zijn tegenvallende prestaties tijdens de World Matchplay en de Champions League of Darts. Maar tijdens de World Grand Prix van afgelopen week, zagen de fans weer de oude ‘Mighty Mike’.

“Je moet altijd in jezelf blijven geloven en dat doe ik”, stelt Van Gerwen in The Darts Show podcast van SkySports. “Ik weet gewoon dat ik beter ben dan iedereen, ook al heb ik een mindere dag.” Van Gerwen won de World Grand Prix door Peter Wright in de finale te verslaan (5-2 in sets). “Ik heb tot aan de finale fenomenale gemiddeldes gegooid, het toernooi ging heel goed.”

Het lijkt erop alsof Van Gerwen meer druk van buitenaf voelde dan normaal. “Veel mensen hebben iets over me geschreven wat ik niet leuk vond. Ik moest mezelf bewijzen dat ik nog steeds de beste was en dat is precies wat ik heb gedaan.”

De overgebleven televisietoernooien van 2018

European Championschips– 25 oktober tot en met 28 oktober

World Series Finals – 2 november tot en met 11 november

Grand Slam of Darts – 10 november tot en met 18 november

Players Championship Finals – 23 november tot en met 25 november

World Championship – 13 december tot en met 1 januari 2019

Veel van huis

De wintermaanden breken aan en dat betekent in de dartswereld dat er belangrijke en grote toernooien aankomen. Zo gooit Van Gerwen nog vijf grote Majors (zie hierboven). “Dit zijn de drukke maanden. Maanden om prijzen te winnen en geld te verdienen. Maar ik ben wel veel van huis en zie dus mijn familie niet veel. Maar ik doe het voor een goed doel, en dat doel ben ik zelf.”

De winst van de World Matchplay betekende alweer de achttiende titel voor Van Gerwen in dit kalenderjaar. "Ik doe het niet slecht en kan op dit moment niet echt klagen over mijn prestaties. Ik kan alleen maar blij zijn en ik ben ook trots op mezelf.



Bekijk hieronder zijn toernooiwinsten:

1. The Masters (Raymond van Barneveld, winst 11-9)

2. UK Open Qualifier 1 (Michael Smith, winst 6-3)

3. UK Open Qualifier 2 (Darren Webster, winst 6-3)

4. Players Championship 1 (James Wade, winst 6-4)

5. Players Championship 2 (Corey Cadby, winst 6-1)

6. Players Championship 5 (Chris Dobey, winst 6-2)

7. European Darts Open (Peter Wright, winst 8-7)

8. German Darts Grand Prix (Peter Wright, winst 8-5)

9. Players Championship 9 (Scott Taylor, winst 6-4)

10. European Darts Grand Prix (James Wade, winst 8-3)

11. Dutch Darts Masters (Steve Lennon, winst 8-5)

12. Premier League Darts (Michael Smith, winst 11-4)

13. PDC World Cup (Peter Wright en Gary Anderson, winst 3-1 - samen met Raymond van Barneveld)

14. Gibraltar Darts Trophy (Adrian Lewis, winst 8-3)

15. European Tour Hamburg (William O’Connor, winst 8-2)

16. Auckland Masters (Raymond van Barneveld, winst 11-4)

17. German Darts Championship (James Wilson, winst 8-6)

18. World Grand Prix (Peter Wright,winst 5-2)