Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minister neemt petitie in ontvangst tegen gaswinning Loon op Zand en Waalwijk Minister Wiebes neemt de petitie in ontvangst tegen gaswinning in Waalwijk en Loon op Zand

DEN HAAG - Inwoners van Loon op Zand en Waalwijk hebben een petitie aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Ze vragen hem daarin om de gaswinning aan banden te leggen en over te stappen op duurzame energie. Ook moet de bodemverontreiniging in Waalwijk die is ontstaan door de gaswinning, opgeruimd worden. Volgens Frank den Braven die namens de Waalwijkse inwoners in Den Haag was heeft Wiebes gezegd er nog eens goed naar te kijken.

Geschreven door Agnes van der Straaten

In Waalwijk en Loon op Zand is al enige tijd onrust over de uitbreiding van de gaswinning. Het bedrijf Vermilion wil een bestaand gaswinningsveld uitbreiden, maar zowel gemeente, provincie en inwoners zijn tegen. In Waalwijk zou het bedrijf tot 2026 gas gaan winnen. Met fracking wordt dan met water en chemicaliën het laatste gas uit de bodem geperst. Volgens Frank den Braven, fractievoorzitter van Groenlinks af in Waalwijk nam de minister wel even tijd voor ze. "De minister zei dat we in Nederland nu eenmaal gas nodig hebben het liefst uit Nederland zelf. Maar hij heeft het serieus genomen en zich er niet met een Jantje van Leijen van afgemaakt". Donderdagmiddag sprak de Tweede Kamer ook over de gaswinning Nederland met de staatssecretaris.