'Maak je niet druk, ik kom weer terug naar Brabant', Jurgen Streppel eerst aan de slag op Cyprus

HELMOND - Jurgen Streppel heeft weer een baan als hoofdtrainer. De voormalig coach van Helmond Sport en Willem II ondertekende donderdagmiddag een contract tot aan het einde van het seizoen bij Anorthosis Famagusta op Cyprus. “Ik wilde graag naar het buitenland, een andere cultuur proeven. Dit is een mooie uitdaging.”

Anorthosis is de nummer acht van de Cypriotische competitie en won pas één keer dit seizoen. Aan Streppel de taak om de club uit het slop te trekken. "Dat is wel een beetje overdreven", zegt Streppel vanuit Cyprus. "Ze hebben er pas vijf wedstrijden op zitten, dus er is nog niet veel van te zeggen."

Het feit dat Streppel na vijf wedstrijden wordt aangesteld als nieuwe trainer van Anorthosis, zegt eigenlijk al genoeg over de cultuur waarin de Helmonder terecht komt. In Cyprus is het namelijk heel normaal om een trainer na een paar tegenvallende resultaten te ontslaan. "Tegenwoordig wordt een trainer overal snel ontslagen. Maar we zien het wel. Misschien is het buitenland wel niks voor mij. Nou, prima. Dan ga ik toch weer lekker terug naar Nederland. Maar feit is wel dat ik echt blij ben om hier te zijn, ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging."

“Op een gegeven moment is de tuin netjes en is alles thuis geschilderd. Iedereen gaat na de vakantie ook weer aan het werk, dan kan ik niet achterblijven” - Jurgen Streppel

Geen Brabantse club

Streppel was in Brabant eerder trainer bij Helmond Sport en Willem II, ook nu was er geregeld contact met Brabantse clubs. "Dat klopt, maar ik ga geen namen noemen. Ik ben oprecht blij om hier te zijn en dan moet je niet meer terugkijken. Maar maak je geen zorgen. Het is een feit dat ik nog terugkeer naar Brabant."

De Helmonder was voor het laatst hoofdtrainer van SC Heerenveen. Na afloop van vorig seizoen besloot Streppel om niet meer verder te gaan in Friesland. Streppel had een lange zomerstop en is blij dat daar nu een einde aan is gekomen. De 49-jarige oefenmeester stond donderdagmiddag al op het veld.

“Dat was zo fijn, om weer datgene te doen wat je leuk vindt. Daar heb ik echt weer van genoten.” De Helmonder had het in eigen huis allemaal wel gezien. “Op een gegeven moment is de tuin netjes en is alles thuis geschilderd. Iedereen gaat na de vakantie ook weer aan het werk, dan kan ik niet achterblijven.”

"Misschien is het buitenland wel niks voor mij. Nou, prima. Dan ga ik toch weer lekker terug naar Nederland" - Jurgen Streppel

Tot het einde van het seizoen staat Streppel onder contract bij Anorthosis, al kan die samenwerking nog langer worden. “Als het van beide kanten goed bevalt, dan kunnen we ervoor kiezen om langer door te gaan samen. Daar hebben we goed over gesproken.”

Op dit moment staat Anorthosis Famagusta na vijf wedstrijden dus op een achtste plaats. “Maar er zit veel kwaliteit in deze selectie. Ik denk dat we ons daar in Nederland op verkijken. We gaan het zien. De werkomstandigheden zijn hier in ieder geval ideaal, daar kan het niet aan liggen.”