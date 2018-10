Deel dit artikel:













Lange file door ongeluk met vier vrachtwagens op A27, snelweg gedeeltelijk dicht De A27 is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. (Foto: Rijkswaterstaat)

BREDA - Op de A27 staat donderdagmiddag een kilometerslange file door een ongeluk met vier vrachtwagens. De snelweg was in eerste instantie in beide richtingen dicht, maar is ondertussen weer open. In de richting van Utrecht is nog een rijstrook afgesloten.

Geschreven door Edwin Vossen

Het ongeluk is gebeurd ter hoogte van industrieterrein Avelingen, op de Merwedebrug. Vier vrachtwagens zijn bij het ongeval betrokken. Een van de vrachtwagens vervoert een gevaarlijke stof. Volgens de Veiligheidsregio is er niks op het asfalt gelekt en is er daarmee geen gevaar voor de omgeving. Eierkoeken uitdelen

Jonathan Hol is een van de vrachtwagenchauffeurs die vaststaat op de A27. Hij laat via Twitter weten dat hij is uitgestapt en in de file eierkoeken uitdeelt aan de andere automobilisten.