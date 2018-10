Brand bij TUF: buurman krijgt smeulende stukken op z'n dak, 'Ik ben bang voor mijn auto's'

DONGEN - Terwijl er donderdagavond een grote brand uitbrak bij TUF Recycling, moeten de buren nu hun pand ontruimen. Frank Wuijts van Autobedrijf W.A.T. ziet hoe er brandende delen op z'n autopark terecht komt.

"Ik zat te werken in mijn kantoor en dacht bij mezelf: wat is het hier rokerig. Toen keek ik uit het raam en zag ik enorme vlammen", beschrijft Frank Wuijts de situatie. Tegenover zijn autobedrijf brak donderdagavond een zeer grote brand uit.

"Er komen allemaal brandende, smeulende stukken op mijn terrein en op mijn auto's terecht. Ik ben wel een beetje bang voor mijn auto's. Er is nog niks beschadigd, maar al mijn auto's zitten onder."

LEES OOK: Zeer grote brand bij TUF Recycling in Dongen, blijf uit de rook!

'Buren maakten zich al zorgen'

TUF Recycling ligt al langer onder een vergrootglas. De aanhoudende problemen met het bedrijf waren voor burgemeester en wethouders zelfs aanleiding om dit dossier donderdagavond te bespreken. "Er waren buren die zich al heel erg zorgen maakten om zo'n situatie", zegt buurman Frank.

"Van tevoren maakte ik me hier niet zo druk om, maar nu wel. Dat wij hier zoveel last van hebben, vind ik echt niet kunnen. Maar het is wel toevallig allemaal. Dat het juist vanavond in de fik gaat. Tja, waar rook is, is vuur. Maar misschien is het een beetje cru om dat te zeggen voor dit moment."