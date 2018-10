Deel dit artikel:













Maarten van der Weijden tikt 5 miljoen euro aan met 11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden wordt zondag voor de tweede keer gehuldigd. (Foto: Erik Peeters)

HILVERSUM - 11stedentochtzwemmer Maarten van der Weijden maakte donderdagavond tijdens het Gouden Televizierring Gala bekend dat hij met zijn zwemtocht in augustus 5 miljoen euro heeft opgehaald. Dat geld is bestemd voor kankeronderzoek. De laatst bekende tussenstand was 4,7 miljoen euro.

Van der Weijden zwom 163 kilometer in 55 uur om geld op te halen voor elf verschillende onderzoeken naar kanker. Later werd daar vanwege de hoge opbrengst een twaalfde onderzoek aan toegevoegd. LEES OOK: 55 uur zwemmen in 11 foto's de monsterlijke zwemtocht van Maarten van der Weijden Van der Weijden gaat binnenkort het theater in om het publiek de monstertocht door zijn ogen te laten beleven. Van elk kaartje gaat 11 euro naar kankeronderzoek. Na de zwemtocht in augustus kreeg de voormalig Olympisch zwemmer een feestelijke huldiging in Waalwijk. Ook krijgt hij een standbeeld in Friesland.