'Dit kan geen toeval zijn', Zembla-journalist over brand bij TUF in Dongen

DONGEN - "Dit kan geen toeval zijn." Onderzoeksjournalist Roelof Bosma kan het niet bewijzen, maar in een extra uitzending van Omroep Brabant-radio liet hij donderdagavond doorschemeren dat bij de grote brand bij TUF in Dongen mogelijk sprake is van opzet. Het onderzoeksprogramma Zembla, waaraan Bosma meewerkt, onthulde vorige maand al illegale praktijken bij de recycling van kunstgras.

"Dat juist vanavond die brand is ontstaan, is te toevallig. Niet alleen vanwege de raadsvergadering waarin op dezelfde avond over TUF gesproken zou worden. Maar vooral vanwege het feit wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd of juist niet is gebeurd. Zowel het bedrijf als de gemeente staat met de rug tegen de muur. Dit is wel heel wrang."

LEES OOK: Zeer grote brand bij TUF Recycling in Dongen, blijf uit de rook!

'Matten en overtredingen worden opgestapeld'

Zembla maakte vorige maand al bekend dat er grote problemen zijn met het illegaal opslaan van de matten, maar ook met de hoogte van de stapels. Ook zijn er geen vrije brandgangen en lekken er verontreinigende stoffen in de bodem. "Ze stapelen niet alleen mat op mat maar ook overtreding op overtreding", zo zei Bosma een dag later in een toelichting in het Omroep Brabant-programma Wakker!

Recyclingbedrijf TUF in Dongen is één van de twee bedrijven in Nederland die kunstgrasvelden recyclen. Hierbij lappen ze volgens Zembla al jaren de wetten en milieuregels aan de laars. Bosma: "Het officiële verhaal is dat ze in Dongen het kunstgras ontdoen van zand en rubber en dat ze de 'schone' matten vervolgens naar België brengen, waar ze worden gerecycled. Dat komt eigenlijk niet van de grond. De machines gaan geregeld kapot en van recycling is niet of nauwelijks sprake."

Volgens Bosma had de gemeente beter moeten weten. "De vader van de directrice van TUF heeft in België al verscheidene bedrijven failliet laten gaan. Ook bedrijven in de omgeving hebben de gemeente gewaarschuwd voor de gevaren van TUF. Maar tot voor kort heeft de gemeente niet of nauwelijks actie ondernomen. Dat gebeurde pas na onze uitzending."

'Goedkoop opruimen'

'Wat zou het belang van brandstichting zijn voor het bedrijf? Bosma: "Er zou veel troep moeten worden afgevoerd, waarvoor wellicht honderden vrachtwagens nodig zijn. Dit is een goedkope manier van opruimen." Het terrein van TUF ligt helemaal vol met kunstgrasmatten. Zembla kreeg via de Wet Openbaar Bestuur (WOB) veel documenten in handen van controlerende autoriteiten. Bosma: "Wat eigenlijk centraal staat, is dat het bedrijf zichzelf letterlijk en figuurlijk boven het hoofd groeit en dat de omgevingsdienst en de inspectie de gemeente keer op keer waarschuwt dat het zo niet langer kan. 'Alles wat je je bij een slecht recyclingbedrijf kunt voorstellen, zie je hier gebeuren', zei één van onze deskundigen in Zembla."

Veel geld te verdienen

Er valt veel geld te verdienen met het recyclen van kunstgras. Per mat krijgt een bedrijf tien- tot twintigduizend euro. Volgens Zembla worden er per jaar ongeveer tweehonderd matten vervangen. In de praktijk wordt er nauwelijks iets gerecycled en blijft alles op het terrein liggen. Het bedrijf probeert er via andere manieren vanaf te komen.

De programmamakers van Zembla volgden een kunstgrasmat die uiteindelijk in Duitsland terechtkwam. Ook worden de matten aan particulieren aangeboden. Bosma was begin september nog bij het bedrijf. "Toen lagen er gigantisch veel matten aan de overkant van het terrein opgeslagen. Die grond is daar helemaal niet voor bedoeld. Het rubber loopt gewoon de bodem in."

'Gemeente staat voor dilemma'

"En dus staat de gemeente Dongen nu voor een dilemma. De gemeente moet handhaven, maar bij een faillissement blijft ze met de brokken achter. Saneren van het bedrijfsterrein van TUF kost volgens deskundigen minstens drie miljoen euro. "Die kosten zullen uiteindelijk op het bordje van de gemeente Dongen komen", voorspelde Bosma eerder. "En dus uiteindelijk ook op het bordje van de belastingbetaler."

"We zijn nu twee jaar met het verhaal bezig geweest. Er wordt ons verteld dat het einde dichtbij is. Er is onlangs nog een keuring geweest. De resultaten weten we nog niet, maar het geduld van de burgemeester is op. Ik denk dat het niet lang meer zal duren", zo zei hij vorige maand. Eind vorige week maakten burgemeester en wethouders bekend het gedrag van TUF beu te zijn. Het bedrijf zelf wilde eerder deze week niet reageren.

Den Haag

De zaak-TUF heeft ook de aandacht getrokken van politiek Den Haag. Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks liet donderdagavond in Afslag Zuid weten snel opheldering te willen van staatssecretaris Van Veldhoven over deze kwestie.