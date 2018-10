ZEVENBERGSCHEN HOEK - Bij een eenzijdig ongeluk op de A16 is een dode gevallen. Een auto is door de berm gereden en tegen een boom aan tot stilstand gekomen. Er stond donderdagavond een flinke file.

Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet duidelijk. De weg is voor een deel afgezet vanaf Rotterdam richting Breda.

De politie kon nog niet veel zeggen over de omstandigheden.