Vrachtwagen vol drugs leidt naar drugslab in voormalig klooster De politie doet onderzoek naar het drugslab in het voormalig klooster. (Foto: Bart Meesters)

HAAREN - De vondst van een kleine vrachtwagen vol drugsafval in het Gelderse Elst heeft de politie donderdagavond geleid naar een drugslab op een wel heel bijzondere locatie. Het drugslab werd ontdekt in een voormalig klooster op landgoed Haarendael in Haaren, meldt de politie.

Geschreven door Rebecca Seunis

De politie laat weten dat er geen mensen in het drugslab waren. De politie bewaakt het klooster in de nacht van donderdag op vrijdag. De ontmanteling van het drugslab zal vrijdag gebeuren. Rijksmonument

Het voormalig grootseminarie Haarendael is een rijksmonument aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Het is eigendom van zorginstelling Cello dat de gebouwen verhuurde. Sinds de zomer staat het oude klooster weer te koop. LEES OOK: 'Het lijkt wel een maffiabuurt', buurtbewoners geschrokken van brandende bus vol drugsafval De vrachtwagen met drugsafval werd woensdag aangetroffen in een woonwijk in Elst (Gelderland). Er stonden ongeveer 25 vaten met drugsafval in het voertuig. Afgelopen weekend werden er ook al twee kleine vrachtwagens vol drugschemicaliën in een woonwijk Eindhoven achtergelaten. Eén van die vrachtwagentjes lekte afval op straat. De andere brandde diezelfde nacht nog uit.