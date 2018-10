Bromfietser komt onder aanhanger van tractor, slachtoffer raakt zwaargewond

HILVARENBEEK - Een bromfietser is vrijdagmorgen onder de aanhanger van een tractor terechtgekomen. Dit gebeurde op de Diessenseweg in Hilvarenbeek. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De tractor en bromfietser reden over de Diessenseweg. Toen de tractor afsloeg naar de Groenendaal en het fietspad overstak, was een botsing met de bromfietser niet te voorkomen.

De bromfietser belandde onder de aanhanger van de tractor, die gevuld was met zand. Volgens een omstander zou de aanhanger ook over het slachtoffer heen zijn gereden.

Traumahelikopter

De traumahelikopter kwam ter plekke. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan.

De Diessenseweg is afgesloten voor onderzoek.