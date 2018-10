Hoe moet je verder als je gezin verslaafd is aan de bobslee, die gaat verdwijnen uit de Efteling?

De familie Jongen brengt Eftelinguitjes altijd door op het Pandadroomplein. De kinderen gaan bijna alleen maar in de bobslee. En dat al jarenlang. "Ik was een jaar of vier toen ik er voor het eerst inging", herinnert moeder Miranda zich. "Ik heb het de kinderen ook aangeleerd. Als je die gezichtjes zag... dat vergeet je nooit meer."

Knus

Van het nieuws dat de bobsleebaan vanwege onderhoud - na een kleine botsing en een daaropvolgende storing - maandenlang moest sluiten, baalde het gezin al. "En toen we hoorden dat deze attractie gaat verdwijnen helemáál", vult Miranda aan. "Toen wij een Efteling-abonnement hadden, gingen mijn man en ik hier op het terras zitten en gingen de kinderen hier achter elkaar in. Een halfuur, drie kwartier, soms een uur achter elkaar." Lachend: "En dan moesten we hen er nóg uit sleuren."

Het mooie aan deze attractie zit volgens haar in de spanning die je voelt als je met de bob omhoog gaat. "En dan de kriebels die je krijgt als je keihard naar beneden gaat! Je zit in zo'n bob vlak bij elkaar. Dat is bij een normale achtbaan niet zo. Het is wat knusser en dat is iets speciaals."

'Een echte familieattractie'

"De bob is mijn favoriete achtbaan", vult Qeylan aan. "Ik denk dat ik er al duizend keer in ben geweest." Wat we moeten verwachten van de nieuwe Max & Moritz-achtbaan - die voor de bob in de plaats komt - durft hij nog niet te zeggen. "We gaan kijken, maar ik denk niet dat die nog leuker dan de bob kan worden."

"Dit is geen hele heftige achtbaan", legt zijn zus Serena uit. "Het is gewoon een grappige attractie. De bob glijdt lekker soepel en je kan erin lachen. Hij is niet eng, het is een echte familieattractie. Dit soort achtbanen zijn er niet zoveel meer. En dan gaat deze ook nog weg... dat is zonde."