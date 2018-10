Vier hennepkwekerijen in één straat in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Het hennepteam van politiedistrict Markiezaten heeft bij een woonwagenkamp aan de Akkerdreef in Hoogerheide vier wietplantages aangetroffen. De energie die hiervoor nodig was, werd verkregen door het manipuleren van de energiemeter.

In een bijgebouw van een woning vond de politie 69 hennepplanten. Waarschijnlijk is er al eerder hennep geoogst op dat adres. In het pand werd niemand aangetroffen, maar de politie vond wel een tweede ruimte waar ook een hennepkwekerij in heeft gezeten; meer dan honderd gebruikte kweekpotten met henneprestanten stonden daar. De kwekerij is in beslag genomen en ontmanteld. De woning is van het energienetwerk afgekoppeld.

Wietplantages in tuinhuisjes

In een volgende woning aan de Akkerdreef vond de politie een hennepkwekerij in een tuinhuisje. Twee ruimtes met respectievelijk 52 en 30 planten. Ook hier werd de elektriciteit illegaal verkregen. Het tuinhuisje is dus ook afgesloten van het energienetwerk.

Ook bij een derde woning in de straat werden 82 wietplanten in een tuinhuisje gevonden. De aanwezige bewoonster werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook hier bleek dat de elektriciteit illegaal verkregen werd.

Vervolgens bleek dat de buren aan de Akkerdreef óók in een tuinhuisje een hennepkwekerij hadden met 80 oogstrijpe planten. De bewoner was niet aanwezig.

Nog meer wietplantages

Ook in Roosendaal en Heiningen werden wietplantages gevonden. In Roosendaal vond de politie 499 hennepplanten, verdeeld over een schuur en drie ruimtes in een woning. Aan de Kraaijendijk in Heiningen werden 478 hennepplanten aangetroffen.

In totaal werden er 812 planten in beslag genomen. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de wietplantages. Alle bewoners krijgen in ieder geval een proces verbaal.