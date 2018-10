Piloten slepen Ryanair voor rechter vanwege sluiting vliegbasis op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Zeventien piloten hebben een kort geding aangespannen tegen Ryanair vanwege de beslissing om de basis van de luchtvaartmaatschappij op Eindhoven Airport volgende maand te sluiten. Ze willen dat de rechter hun overplaatsing naar het buitenland verbiedt. De rechtbank in Den Bosch laat weten dat het kort geding volgende week dient.

Met de sluiting worden piloten verplicht om op een andere basis in het buitenland te werken. "Ze worden overgeplaatst zonder dat ze daarbij zelf een keus hebben waar ze komen te werken", zegt Joost van Doesburg van pilotenvakbond VNV. "Volgens het Nederlands arbeidsrecht moet je wel een heel goede reden hebben om iemand over te plaats. En die is er volgens ons niet."

De vakbond kan zelf geen kort geding tegen Ryanair aanspannen en daarom doen hun leden, de 17 piloten dit. "De inzet is dus dat ze in Eindhoven mogen blijven werken. En dat kan alleen als de basis van Ryanair openblijft" legt hij uit.

Sluiting 5 november

Ryanair maakte onlangs bekend dat de vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, worden weggehaald. De vluchten van en naar Eindhoven worden vanaf 5 november vanuit het buitenland uitgevoerd. De beslissing heeft de woede gewekt bij bij zowel de piloten als het cabinepersoneel. Op de basis werken veertig piloten en 98 cabinemedewerkers voor Ryanair.

Het cabinepersoneel wil actie gaan voeren tegen het besluit van Ryanair. Hoe die acties eruit komen te zien, wordt nu nog besproken. Mogelijk legt het cabinepersoneel het werk neer.

'Schandalig sluiting'

FNV Luchtvaart zei eerder de sluiting 'schandalig' te vinden. Het personeel, en hun familie, moet door de sluiting verhuizen. "Het bedrijf verwacht dat de werknemers binnen vier weken alles wat ze in Nederland hebben opgebouwd, oppakken en verhuizen naar een ander land. Hun leven wordt ontwricht en het enige wat Ryanair geeft, is een ticket naar de nieuwe basis, zei Asmea Hajjiri van FNV Luchtvaart eerder.