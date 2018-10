GroenLinks-kamerlid Kröger: 'Waar ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid rondom TUF?'

DONGEN - Suzanne Kröger van GroenLinks stelde in de Tweede Kamer al eens vragen aan de staatssecretaris over de situatie bij TUF Recycling in Dongen. Donderdag ging dat bedrijf in vlammen op.

Kröger vindt dat de brand uitgezocht moet worden. “Het is niet toevallig dat het daar in vlammen opgaat op de avond dat het besproken zou worden in de gemeenteraad.” Het Tweede Kamerlid wil meer weten. “Hoe kon het zover komen. We hebben een inspectie die dit soort bedrijven moet controleren. Die moet weten of de omgevingsdiensten hun werk doen, of op alle niveaus gezorgd wordt dat dit bedrijf zich aan de regels houdt. Als dan blijkt dat een bedrijf dat jaar op jaar eigenlijk niet blijkt te doen, dan is er toch iets heel erg misgegaan. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de brand van donderdagavond."

Toezicht

Iedereen wijst naar elkaar, beweert Kröger. “De staatssecretaris zegt dat het niet onder haar verantwoordelijkheid valt. Ook in Provinciale Staten zijn er vragen gesteld en die houdt de verantwoordelijkheid ook af. Dus waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de gemeente? Het bedrijf recyclet matten uit heel Nederland, dan moet de overheid er ook op toezien dat het bedrijf de milieuregels niet overtreedt.”

Uit navraag blijkt dat de gemeente Dongen inderdaad de vergunning aan TUF Recycling heeft verleend en verantwoordelijk is voor de controle en toezicht op het bedrijf. TUF valt niet onder de grote industriële bedrijven. In dat geval zou de verantwoordelijkheid bij de provincie liggen.

Vergunning

Volgens de vergunning mag TUF Recycling maximaal vierhonderdduizend vierkante meter aan kunstgrasmatten per jaar verwerken. Daarvoor mag er op het terrein 10.500 ton opgeslagen worden. TUF heeft die regels jarenlang overtreden.

Zo lagen er te veel en te hoge stapels afgedankt kunstgras. Hoeveel precies is niet bekend. Bovendien waren er meldingen dat het rubbergranulaat zowel op de openbare weg als op het terrein zelf bij regen het riool in spoelde. De gemeente legde daarvoor meerdere dwangsommen op. De procedures hiervoor werden nauwkeurig gevolgd. Hierdoor ging er twee jaar overheen.

Langetermijneffecten

Kröger is blij dat de brand onder controle is. “Ik ben echt benieuwd wat de langetermijneffecten zijn van de hoeveelheid rook en de gevaarlijke stoffen die eventueel zijn vrijgekomen.” Aanstaande donderdag staat er toevallig een debat met de staatssecretaris gepland over onder meer over het gebruik van de rubberkorrels. Daar zal de brand nu ongetwijfeld ook voorbijkomen. “De korrels zitten vol gevaarlijke stoffen. Dat ligt op de sportvelden waar onze kinderen op spelen. En die gevaarlijke stoffen zijn nu door de brand in de lucht en in het milieu terechtgekomen.”