Brand in woning na gasexplosie Putte, omwonenden geëvacueerd Foto: Anthony DeCock/De Kort Media

PUTTE - In een huis aan de Keizerstraat in Putte woedt vrijdagmiddag sinds kwart voor twee een brand. De brand is ontstaan na een gasexplosie, dat meldt de Veiligheidsregio. Bij het incident is iemand om het leven gekomen.

Geschreven door Corné Verschuren

Omwonenden van de gasexplosie moesten hun huis uit. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden in een straal van 500 meter krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis uit te zetten.