De vergane glorie van landgoed Haarendael: van geestelijk naar geestverruimende pillen

HAAREN - In Landgoed Haarendael in Haaren werd donderdagavond een drugslab ontdekt. Maar het rijksmonument aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg heeft betere tijden gekend. Hier een kort overzicht van de historie van het landgoed dat meerdere bestemmingen kende.

1836 - Het enorme landgoed wordt gebouwd. Het wordt een klooster met een seminarie; een opleidingsinstituut voor geestelijken.

1940 tot 1945 - De Duitsers gebruiken het klooster als gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later wordt het weer een seminarie.

1967 - Het pand komt in handen van Stichting Haarendael, het voormalige Cello. Mensen met een verstandelijke beperking komen er wonen. In 2002 neemt zorginstelling Cello het over.

2012 - De bewoners van het landgoed verhuizen naar de Wijngaard. Het pand komt leeg te staan en fungeert als anti-kraakwoning. Veel veertigers die in scheiding liggen nemen er hun intrek. Het is immers goedkoop en de ruimte is snel beschikbaar. Cello verkoopt het pand aan een geïnteresseerde ondernemer, meneer Vugts. Hij heeft plannen voor de lange termijn, maar wil er tot die tijd graag arbeidsmigranten huisvesten. Maar vlak voordat de verkoop rond is, stelt gemeente Haaren de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) in: de gemeente mag als eerste partij het landgoed kopen. Maar de gemeente doet er niets mee. Meneer Vugts huurt het pand voorlopig.

2018 - De WVG gaat eraf. Cello brengt het landgoed opnieuw op de markt. Een openbare inschrijvingsprocedure volgt; iedereen mag een bod uitbrengen. Ook meneer Vugts. De inschrijving sluit op 8 oktober. Het is bekend wie de nieuwe, potentiële kopers zijn. Maar wie dat zijn is nog geheim.

11 oktober 2018 - Een drugslab wordt gevonden in het oude klooster. De politie kwam het lab op het spoor nadat woensdag een kleine vrachtwagen vol met drugsafval werd aangetroffen in het Gelderse Elst. Het klooster aan de Raamse Akkers is de hele nacht bewaakt door de politie. Vrijdag wordt het drugslab ontmanteld. De burgemeester wil het pand laten sluiten.