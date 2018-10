Man doet voordeur open en wordt zwaar mishandeld in eigen woning

ROSMALEN - Een flink pak slaag krijgen wanneer je de deur open doet, dat overkwam donderdagavond een 40-jarige man bij zijn appartement aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen. Hij werd zwaar mishandeld waarna de dader er vandoor ging.

De deurbel rinkelde rond een uur of acht. Toen de bewoner opendeed, werd hij meteen weer naar binnengeduwd. Daar ging de onverwachte bezoeker hem te lijf met een soort knuppel. De dader vluchtte vervolgens via de brandtrap van het appartementencomplex. De politie denkt dan ook dat de dader zich goed had voorbereid op de locatie, Mogelijk was hij daar al eerder geweest.

De bewoner belde zelf de politie en is daarna naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom de man mishandeld is. Het lijkt volgens de politie niet op een poging tot overval. Getuigen worden gevraagd om zich te melden bij de politie.