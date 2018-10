Deel dit artikel:













Man komt om het leven bij gasexplosie en brand in huis in Putte Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Foto: Anthony DeCock/De Kort Media Foto: Toby de Kort

PUTTE - Bij een gasexplosie in een huis aan de Keizerstraat in Putte is vrijdagmiddag een man om het leven gekomen. Dat heeft de politie gezegd. Volgens een woordvoerder gaat het vermoedelijk om de bewoner van het pand. De woning raakte door de brand, die op de explosie volgde, volledig verwoest.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De explosie gebeurde rond tien over half twee. Meteen daarna brak de brand uit. Tijdens het blussen van het vuur is een stoffelijk overschot gevonden. De leeftijd van het slachtoffer wordt niet bekendgemaakt. De man woonde met meerdere mensen in het huis. Andere bewoners bleven ongedeerd. Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden van de gasexplosie moesten tijdelijk hun huis uit. In een straal van 500 meter kregen mensen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis uit te zetten. De Nederlandse hulpdiensten kregen in het grensdorp hulp van hun Belgische collega's. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Sporenonderzoek

De technische recherche is vrijdagmiddag een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de explosie en de identiteit van het slachtoffer. Ook zaterdag wordt er volop sporenonderzoek gedaan. De omgeving van het huis is afgezet.