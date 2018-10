5 tips voor het weekend: hardlopen en het betere hak- en breekwerk

FestyLand in Volkel (vrijdag en zaterdag)

Nog een keer kunnen we dit jaar los op een festival. In Volkel is dit weekend de traditionele afsluiting van het festivalseizoen; FestyLand. Met optredens van onder andere Nicky Romero, BZB en Jebroer, zegt FestyLand ‘Houdoe’ tegen het festivalseizoen van 2018. Kaartjes koop je via de website. Vrijdag kost het drie tientjes om het terrein op te komen. Zaterdag ben je vier tientjes kwijt maar dan kan je ook langer genieten. Voor 50 euro koop je een 2-dagenkaart.

Voer Zeelandsedijk 34-A (5408 SM) Volkel in de navigatie om naar het festivalterrein te komen. Voor fietsers is er meer dan genoeg plek om de fiets te stallen. Voor bezoekers die gebracht en gehaald worden, is er een aparte zone. Die is aangegeven op de borden. Vanuit Uden/Oss rijden er bussen naar FestyLand. Ook zijn er nachtbussen die je naar huis brengen. Of in ieder geval dichtbij brengen. Hier koop je alvast je buskaartje. De prijzen variëren.

Het tv-programma Zinderend Zuiden is ook bij FestyLand. Beelden van het festival zie je maandag vanaf 18.12 uur op Omroep Brabant.

112 dag in Veldhoven (zaterdag)

Dit weekend ben je in Veldhoven in goede handen. Allerlei hulpdiensten doen daar mee aan de 112 dag. Je kan vanaf 10.00 uur op negen pleinen zien hoe ze te werk gaan. Niet alleen de brandweer en de politie zijn er. Ook de Dierenambulance, het Rode Kruis en de Eindhovense Reddingsbrigade zijn er bij. En misschien nog wel mooier; Chase en Marshall van Paw Patrol zijn er.

De pleinen grenzen aan de City passage in Veldhoven. Het handigste is om met de fiets of lopend te komen. Ben je met de auto dan kan je die dichtbij het centrum parkeren. Verder brengen bussen 14 en 402 je vanaf Eindhoven naar het centrum van Veldhoven.

Je kan op de 112 dag onder meer brandweerwagens van dichtbij bekijken

Playmobil in Breda (zaterdag en zondag)

Helemaal gek van Playmobil? Dan moet je zaterdag of zondag (of het hele weekend) in Breda zijn. Daar is in het station een Playmobilstad gemaakt. Verschillende vrijwilligers hebben het gebouwd en het heet Happy Station. Je mag er gratis in.

Beide dagen kan je vanaf 10.00 uur naar de speciale stad. Het is in de stationshal dus het handigste is om met het openbaar vervoer naar Station Breda te komen. Met de fiets of lopend, kan natuurlijk ook. Kom je met de auto, dan kan je die op verschillende plekken in de stad kwijt. Hou er rekening mee dat je dan een minuut of tien moet lopen.

Ook hier is het tv-programma Zinderend Zuiden van de partij. Beelden zie je maandag vanaf 18.12 uur op Omroep Brabant.

Eindhoven Marathon (zaterdag en zondag)

De sportievelingen hebben dit weekend al tijden geleden omcirkeld in hun agenda. Dit is het weekend van de Marathon Eindhoven. Duizenden deelnemers doen hun best op de verschillende afstanden. Maar ook als je niet de 10 km, de halve marathon, de minimarathon of de hele loopt, is de Marathon Eindhoven leuk. In de stad is van alles te doen. Je kan de lopers aanmoedigen, naar optredens luisteren en natuurlijk gezellig een drankje doen.

Dochter helpt papa over de finish.

Vanwege de Marathon Eindhoven is de binnenstad lastig te bereiken met de auto. Het openbaar vervoer brengt je dicht bij het parkoers. Zaterdag is er eerst een Pastaparty (18.00 uur) en daarna (vanaf 19.30 uur) worden de eerste twee afstanden gelopen. Zondag start de marathon vanaf 10.00 uur. De snelste lopers lopen rond 12.00 uur door de binnenstad. Ondertussen worden ook de minimarathon en de City Run gelopen. Vanaf 13.30 uur starten de deelnemers aan de halve marathon. Je ziet het al, de hele dag rennen er deelnemers door de binnenstad. De finish voor alle afstanden ligt op de Vestdijk.

Wil je na afloop thuis alles nog een keer bekijken, dat kan. Vanaf 17.46 uur zijn de hoogtepunten van de Marathon Eindhoven op Omroep Brabant te zien.

Roosendaalse Houthakkers Kampioenschappen (zondag)

Het laatste evenement waar we je echt even op willen wijzen, is er eentje voor de wat stoerdere onder ons. In Roosendaal zijn ze zondag van het betere hak- en breekwerk. Of in ieder geval van het hakken. Daar zijn voor de negende keer de Roosendaalse Houthakkers Kampioenschappen. Vanaf 11.30 uur kan je - gratis- de deelnemers aan het werk zien.

De kampioenschappen zijn bij Restaurant Het Hooihuis, De Stok 13 in Roosendaal.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!