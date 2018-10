Festivalgangers stromen camping FestyLand binnen, 'We willen nooit meer in een tent'

VOLKEL - De bezoekers van dé afsluiter van het festivalseizoen FestyLand in Volkel hebben twee prachtige dagen voor de boeg. Volop zon en maximaal 27 graden. Het feest barst vrijdagmiddag om zes uur los en de camping stroomt al vol.

Voor de ingang van de camping staat een lange rij met auto's en caravans. Janne en haar vriendinnen hebben hun caravan knalblauw geschilderd. De rijdende overnachtingsplek is beklad met teksten zoals 'Live for today, party tonight'. "We hebben een keer op de Zwarte Cross in een tent moeten slapen en dat wilden we niet nog een keer", vertelt ze. "We komen altijd naar FestyLand, ook al wonen we hier tien minuten rijden vandaan."

Onder andere Lil Kleine, Nicky Romero, Golden Earring en Miss Montreal treden dit weekend op tijdens FestyLand op recreatiepark Hemelrijk. Op het festivalterrein zijn bands, dj’s, theater, live artiesten en shows naast en door elkaar te vinden. Kamperen kan het hele weekend op de camping Hemel te Rijk, waar op zondag 14 oktober nog een afsluiting van het festival plaatsvindt.