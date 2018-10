Deel dit artikel:













Tientallen mensen onwel in café Janssen in Breda De slachtoffers werden door hulpverleners behandeld. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - In café Janssen aan de Vismarktstraat in Breda zijn vrijdagnacht 27 mensen onwel geworden. Volgens de politie is er mogelijk met traangas gespoten in het café.

Geschreven door Peter de Bekker

De cafébezoekers kregen rond kwart over drie ademhalingsproblemen en werden op straat behandeld door ambulancepersoneel. Vier van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Bij een huisartsenpost in de buurt meldden zich ook nog drie mensen. Bewusteloos

Volgens een getuige waren verschillende mensen bewusteloos. "Vrienden en vriendinnen stonden huilend om hen heen." Hij betwijfelt of het wel gaat om traangas.

De brandweer heeft het café gelucht en metingen verricht. Er is niemand aangehouden.