Expats op zoek naar een huis: 'De prijzen zijn wel erg hoog'

"We doen dit nu voor de tiende keer en altijd is de belangstelling groot," zegt makelaar Rieks van den Berg. "Het is voor expats die langer dan een jaar of vier in Nederland willen blijven heel interessant om een huis te kopen omdat ze in die tijd de kosten die ze gemaakt hebben terug kunnen verdienen." Tijdens de busrit strooit hij weetjes rond over de wijken waarvan hij weet dat expats daarin geinteresseerd zijn. Hij noemt de gemiddelde huizenprijs en wijst op de groene omgeving in Meerhoven of de nabijheid van de internationale school.

Enclaves in Meerhoven

"Wat je ziet is dat expats bij voorkeur een nieuwer huis zoeken in een jonge wijk," weet hij inmiddels. Buurten vlakbij de bedrijven waar ze werken zijn populair. "En als het even kan willen ze ergens gaan wonen waar meer expats zitten." In Meerhoven ontstaan als gevolg daarvan enclaves waar overwegend Engels wordt gesproken. "Jaarlijks komen in Eindhoven zesduizend expats binnen. Als het hen bevalt willen die steeds vaker in een koophuis wonen."









Maycon is één van hen. De jonge Braziliaan - hij is 29 - weet na een jaar in Eindhoven zeker dat zijn toekomst in Nederland ligt. "Alles is hier goed georganiseerd en voor kinderen is dit een veilige omgeving om op te groeien, ze kunnen hier zelfs op straat fietsen." Met een contract bij ASML zoekt hij een huis dat groot genoeg is voor toekomstige gezinsuitbreiding. "Ik kom op plekken waar ik nog niet eerder ben geweest, je ziet duidelijk de verschillen tussen de buurten."

Krap aanbod

Zijn Ierse collega had niet verwacht dat de huizenprijzen zo hoog zouden zijn. "We hebben een budget van drie ton, maar het is de vraag of we daarvoor iets vinden." Bovendien valt het hem tegen dat er zo weinig te koop staat. Dat erkent ook makelaar Van den Berg. "De huizenmarkt in Nederland is op dit moment nogal overspannen," laat hij het gezelschap in zijn beste Engels weten.

"Deze regio heeft een grote behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel. Er zijn niet genoeg Nederlanders die dit werk kunnen doen, deze expats zijn dus heel belangrijk voor ons. We zouden hen een warm welkom moeten geven."









Leerzame burit

Ruobing (25) is een jonge Chinese en net begonnen als onderzoeker op de TU/e. "Ik weet nog niets over de Nederlandse huizenmarkt en hoe het werkt als je hier een huis wil kopen. Voor mij was deze busrit heel leerzaam." De Amerikaanse Andy (42) heeft zijn zevenjarig zoontje meegenomen. "Ik heb hele mooie buurten gezien, niet ver van de internationale school, maar het is de vraag of er nog iets te koop is."

Bij het appartementencomplex Abdijtuinen in Veldhoven stopt de bus even. Makelaar Van den Berg noemt de ondergrondse parkeergarage en de groene omgeving. "Het is nieuw gebouwd in 2007 en het ligt in een soort park." Maar als een busreiziger naar de prijzen vraagt klinkt er een collectief 'ohhh'. "Er is er net eentje verkocht voor 750.000 euro, maar dat was wel wel een penthouse.."