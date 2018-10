Voormalig jeugdtrainer Arnaut Groeneveld trots op pupil na eerste oproep Nederlands elftal

Op zijn elfde maakte Groeneveld de overstap van RKSV Margriet naar TOP Oss. De behendige voetballer was uitgeleerd bij de amateurclub uit Oss waar ook Ruud van Nistelrooy en Marc van Hintum hun carrière begonnen. Ron Smits was in 2005 jeugdtrainer bij de F1 van Margriet en zag op een gegeven moment ene Arnaut Groeneveld spelen in de F6. “Ik zag hem voetballen en hij scoorde zeven of acht keer. Hij was al zo compleet op dat moment en toen dacht ik meteen: die jongen moet ik hebben. En een week later zat Arnaut bij mij in het team.”

Eerste scout

Zo kan Ron Smits worden gezien als de eerste scout die Arnaut Groeneveld heeft ontdekt, al wil Smits daar zelf niet helemaal in mee gaan. “Ik denk zelfs dat een blinde hem nog wel had gescout, dus wat dat betreft verdien ik niet alle credits.”

Volgens Smits was Groeneveld in die tijd al een complete voetballer. “Hij was zo gretig, altijd en overal. Het was ook vaak FC Arnaut tegen de tegenstander. Maar Arnaut deed alles. Hij wilde geen goal tegen krijgen, waardoor hij in de verdediging ging staan. Maar hij wilde ze zelf natuurlijk ook maken.” Smits legt uit dat ze in die jaren helemaal geen uitzonderlijke lichting hadden bij Margriet. “Maar door Arnaut wonnen we wel heel veel.”

Groeneveld vertrok dus al weer heel snel bij Margriet. De jonge Arnaut was gewoon niet meer te behouden voor de amateurclub. “Het liefst had ik hem het seizoen bij ons willen laten afmaken”, zegt Smits. “Maar je gunt het hem wel natuurlijk en je zag gewoon dat hij veel te goed was.” Groeneveld vertrok uiteindelijk in de winterstop en de voormalig jeugdtrainer weet niet meer goed hoe dat seizoen nog is verlopen. “Het zal wel in mineur zijn geëindigd ben ik bang.”

Groeneveld speelt op dit moment bij Club Brugge en maakt furore in België. De buitenspeler verliet afgelopen zomer NEC voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Mede door zijn vijf doelpunten en vier assists in de eerste veertien wedstrijd, werd Groeneveld voor de eerste keer opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Daar ben ik natuurlijk ontzettend trots op", zegt Smits. Groeneveld kan zaterdagavond zijn officiële debuut maken voor Oranje als Duitsland op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena in het kader van de Nations League.

