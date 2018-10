Schaatsen met 27 graden: 'Fanatieke schaatsers stonden een maand geleden al te popelen'

"De datum stond vast, maar het weer konden we niet bepalen", lacht Pim de Jager van de Kunstijsbaan Breda. Terwijl het kwik buiten naar recordhoogte stijgt, is de schaatsbaan zaterdag voor het eerst weer open.

"Buiten zie je vooral rokjes en korte broeken en binnen gaat de temperatuur naar beneden. De machines moeten wel harder werken. Nu staan ze gewoon volle bak, dag en nacht, te werken."

(tekst gaat verder onder video)









'Gewoon gaaf'

Normaal is het in oktober natuurlijk een stuk kouder. Tal van sporters keken al uit naar het moment dat ze de ijzers weer konden onderbinden. "We hebben heel veel fanatieke schaatsers, die stonden een maand geleden al te popelen", vertelt de manager van de Bredase ijsbaan.

"De echte fanatieke schaatsers vinden het gewoon gaaf en die komen vandaag. Die zie je een half jaar niet en nu zie je weer de bekende gezichten op het ijs."

Nog geen winterse sfeer

Voor veel mensen is het dus lekker om weer een stukje te kunnen schaatsen, maar de échte sfeer die er normaal rondom de ijsbaan hangt, is er nog niet. "Ik zie hier mensen in hun t-shirtje staan", beschrijft Pim de Jager.

"Dus de chocolademelk en warme worstenbroodjes en zo, dat zit er nog even niet in. Wat later in het seizoen gaan mensen meer voor de sfeer komen. Dan gaan de kerstboompjes naar binnen en de kerstlampjes. Dan wordt het weer de ijsbaan met de kou en de winterse sfeer ja."