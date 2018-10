Spugende PSV'er Jordan Teze door KNVB-directie naar huis gestuurd

EINDHOVEN - PSV-back Jordan Teze is door de KNVB-directie uit de selectie gezet van Oranje onder-20. De rechtsback van PSV heeft zich vrijdagavond misdragen tijdens de interland van Oranje onder-20 tegen Duitsland. De 19-jarige Teze spuugde na afloop naar zijn Duitse leeftijdsgenoot Salih Özcan.

In eerste instantie berichtte de KNVB dat Teze niet verder werd gestraft voor zijn actie, maar de bond is teruggekomen op die beslissing. "Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander", zegt KNVB-directeur Eric Gudde op de website van de KNVB. "Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd."

Tekst gaat door onder de tweet.

Geen straf

Bondscoach van Oranje onder-20, Bert Konterman, was 'not amused' over de actie van Teze. "Vanzelfsprekend hebben wij hem hier op aangesproken en hij heeft ook spijt betuigd voor het incident." Konterman vulde dat aan met het feit dat Teze verder niet gestraft zou worden. "Vanuit het team hebben wij besloten om het hierbij te laten en geen verdere maatregelen tegen Jordan te treffen. Wij zien dit als een incident, maar het mag wel duidelijk zijn dat we dit niet meer willen zien”, zo zei de bondscoach eerder vandaag.

Spugen

Na afloop van de wedstrijd ontstond er een opstootje tussen Teze en de aanvoerder van Duitsland onder-20. "Tijdens deze ruzie zijn er over en weer dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen", zegt Konterman een dag later. De bondscoach schaamde zich en sprak schande van de actie van Teze. "Er is gespuugd. Zowel wij als team, als Jordan zelf, vinden dat dit niet op een voetbalveld thuishoort en ook zeker niet hoort bij een speler die uitkomt voor zijn land.”

