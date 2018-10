KNVB blundert: Pablo Rosario moet zijn Oranje-debuut uitstellen, PSV-middenvelder toch geschorst

AMSTERDAM - Pablo Rosario zit zaterdagavond niet bij de selectie van het Nederlands elftal en moet zijn debuut uitstellen. De middenvelder van PSV is namelijk geschorst voor het duel met Duitsland in het kader van de Nations League. Dat realiseerde de KNVB zich pas in een later stadium.

De voetbalbond komt rijkelijk laat met de mededeling. Rosario pakte in zijn laatste wedstrijd voor Jong Oranje een rode kaart in het duel met Jong Schotland. De KNVB ging er vanuit dat de schorsing van de middenvelder van PSV al voorbij was, aangezien Jong Oranje gisteren al een wedstrijd speelde tegen Jong Letland.

Bondscoach Ronald Koeman 'ontplofte nog net niet' toen hij het nieuws vanmiddag hoorde. "Ik was totaal verrast. Dit is zeer teleurstellend. Ik wist van de schorsing, maar uiteraard niet dat hij vandaag niet zou kunnen spelen." Koeman zegt daar wel bij dat geen basisplek had ingeruimd voor Rosario.

'De KNVB leest in de officiële regels dat de schorsing alleen betrekking heeft op duels van Jong Oranje', zo stelt de bond dat in een bericht op zijn website. De UEFA deelt die mening niet en gaf aan dat Rosario wel degelijk geschorst is. Rosario's teamgenoten Steven Bergwijn en Denzel Dumfries maken wél hun opwachting in Oranje. Beide PSV'ers maken hun debuut voor het Nederlands elftal.

Nederland en Duitsland trappen om 20.45 uur af in de tweede wedstrijd van de Nations League. Bekijk hieronder de opstellingen van Nederland en Duitsland.

Nederland XI - Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; F. De Jong, De Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel

Duitsland XI - Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Hector; Kimmich; Müller, Can, Kroos, Werner; Uth