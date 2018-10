Michael van Gerwen simpel door naar derde ronde European Darts Throphy

GOTTINGEN - Michael van Gerwen is erin geslaagd om de derde ronde te bereiken van de European Darts Throphy. 'Mighty Mike' versloeg landgenoot Vincent van der Voort ogenschijnlijk simpel: 6-2.

Van Gerwen moest in het Duitse Gottingen de eerste leg nog laten aan Van der Voort, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. De darter uit Vlijmen gaf Van der Voort geen kans meer een gooide bijna 100 gemiddeld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Gemiste dubbels

Het scheelde niet veel, of Van Gerwen had nog wel tegen een 0-2 achterstand aangekeken. Van Gerwen miste namelijk drie darts op de dubbel, waarna Van der Voort drie pijlen kreeg om de voorsprong te verdubbelen. Maar 'The Fastest Player in the World' miste zelf ook drie darts. Van Gerwen gooide daarna dubbel één uit en stond dus op 1-1.

Van Gerwen verhoogde daarna het tempo en liep snel uit naar een 4-1 voorsprong. De darter uit Vlijmen gooide daarbij ook nog eens vier keer 180. Toch wist Van der Voort nog een leg te pakken, maar verder dan dat, kwam hij niet. Van Gerwen probeerde de wedstrijd uit te gooien via 'Shanghai 20', maar hij miste de dubbel twintig. Maar doordat Van der Voort nog niet op een finish stond, kon Van Gerwen het karwei daarna wél afmaken.

Michael van Gerwen staat morgen in de derde ronde tegenover Stephen Bunting.