'Schat, wil je met me trouwen?', bezwete marathonloper Bart vindt restje energie voor aanzoek

De zoon en dochter van het stel staan samen met moeder te wachten net voorbij de finish. Wanneer Bart arriveert geeft hij zijn vriendin een kus en zakt naar beneden. Niet zoals veel anderen omdat hij stuk zit, maar omdat hij haar die ene vraag wil stellen. Zij lacht, huilt, zegt achtereenvolgens 'nee' en 'ja' en even later zijn de twee dan verloofd.

Tekst gaat verder onder de foto





Zij zijn verloofd!





'Ik dacht: ik heb pech'

En dat terwijl hij niet binnen de 3 uur over de eindstreep kwam. "Maar we kunnen het niet uit blijven stellen. Dit was het moment, dertien jaar lang gewacht." Zijn aanstaande voegt toe: "Ik had het wel gehoopt. Maar hij was over de drie uur. Dus ik dacht: ik ga pech hebben vandaag. Maar toch!"