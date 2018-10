Zweet, nog meer zweet, kramp, diepe dalen en euforie bij Marathon Eindhoven: 'Het was zwaar vandaag'

De snelste marathonloper had de 42 kilometer er opzitten na 2 uur, 7 minuten en 32 seconden. Zo'n tijd is maar voor heel weinig deelnemers weggelegd. Maar dat betekent niet dat de duizenden recreanten die meedoen geen successen boeken. Integendeel, persoonlijke records worden verbroken, ambities waargemaakt. Of er wordt gewoon genoten. Deelnemer Ruud: "Het laatste stuk was echt super zwaar, maar voor de rest: heerlijk gelopen. Echt top, een top-evenement!"

Plesant!

De lopers van de hele marathon die na vier uur nog moeten finishen, hebben het loodzwaar. "Gaat het nog Gert?", vraagt Omroep Brabant-presentatrice Anne-Marie Fokkens. Gert schudt nee en strompelt door. Ook Bruno zit er te ver doorheen om nog te kunnen praten. Dan komt Jan binnen na zijn marathon: "Lastig, lastig. De laatste vijf kilometer had ik krampen. Aan mijn heup. Maar het is zo plesant om nu aan te komen."

Overwinningen worden geboekt op allerlei gebieden. Deelnemer Michel: "Het was zwaar vandaag. Die warmte, he!" Er hangt voor hem een spandoek langs de kant met de tekst: 'Prostaatkanker doet mij niet stoppen'. Hij vertelt: "Dit is toch een overwinning op mezelf nu. Ik was altijd aan het lopen. De marathon was m'n hobby. En ik dacht: dat ga ik niet opgeven".

De prognose voor Michel is goed: "Het is behandelbaar. En zolang we kunnen blijven lopen is het prima."

Nooit meer

Even later komt Walter over de finish. Hij slaakt een enorme oerkreet. "Ik moet ergens de pijn kwijt", verduidelijkt hij. "Ik wou toch eens een keer bewijzen dat ik het kon." Verderop valt Elly in de armen van loopmaatje Inge. Die laatste: "Het was heel zwaar. Nooit meer! Maar we hebben het gehad."